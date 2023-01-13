Ekonomi Sözleşmeliye kadro teklifi Mecliste 458 bin kişiyi kapsıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sözleşmeliye kadro teklifi Meclis'te: 458 bin kişiyi kapsıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Elitaş yaptığı açıklamada, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" dedi. Bu kapsamda belediyelerde çalışan sözleşmeliler de üç yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 çalışanı kapsayan teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması planlanıyor.

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Sözleşmeliye kadro teklifi Mecliste: 458 bin kişiyi kapsıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonları yakından ilgilendiren EYT düzenlemesini açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin en önemli konulardan biri tamamen gündemden çıkmış oldu. EYT'den sonra gözler, sözleşmeli personele kadro düzenlemesine çevrilmişti. Kadro bekleyen binlerce memurun heyecanlı bekleyişi sona eriyor.

500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi beklenen düzenleme, TBMM'ye sunuldu.

4B KAPSAMINDA ÇALIŞMA HAYATLARINA DEVAM EDECEKLER

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tarih verdi.

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak işe başlayanların beklemeden kadroya geçeceklerini belirten Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"28 Kasım 2022'den başlamak üzere sözleşmeli personel kadrosundan 657 sayılı kanunun 4B kapsamında çalışma hayatlarına devam edecekler. 3 yıl üst üste sözleşmesi tekrar edilen kişiler, aday memur kadrosundan 3 yılın sonunda memur kadrosuna girmeyi hak ediyorlardı. Bu düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanların beklemeden doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

5 YIL BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLMAYACAKLAR

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar 5 yıl bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kadroda memur kadrosuna geçecekler. 1 yıl süreyle aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır."

EYT'DE SON DURUM NE?

EYT ile ilgili de değerlendirmede bulunan Elitaş, "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi" dedi.

MEMUR MAAŞLARI GECİKECEK Mİ?

15 Ocak'ta (pazar) yetişme ihtimali yok gibi. Çünkü sisteme geçirmeleri zaman alacak. Birkaç gün gecikme olur. En geç cuma gününe yetişir.

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