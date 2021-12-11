Ekonomi S&P Türkiyenin kredi notunu teyit etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard amp; Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B " ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükseltti.

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Haber Merkezi AA
S&P Türkiyenin kredi notunu teyit etti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B " ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B " ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün "durağan"a revize edilebileceği aktarıldı.

S&P
S&P

TÜRK HALKI BANKACILIK SEKTÖRÜNE GÜVENİYOR

Türkiye'nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018'den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hane halkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükseltildiği bildirildi.

Ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 3,1 ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, mal ihracatının güçlü kalmasının beklendiği vurgulanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yeni karantina önlemlerine ve yaygın uluslararası seyahat kısıtlamalarına yol açmadığı varsayılırsa turizmin daha hızlı toparlanmasının destekleyici olabileceği ifade edildi.

S&P'nin açıklamasında, Türkiye ekonomisinin orta vadede ortalama yüzde 3'e yakın büyüyeceği görüşünün korunduğu kaydedildi.

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