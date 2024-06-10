S&P'den Türkiye açıklaması: Düşük faizler TL'yi olumlu etkiler

“2024’ün kur beklentileri de istikrarlı gidiyor. Enflasyon gerçek anlamda düşecek mi herkes buna odaklanmış durumda. Bizim baz senaryomuz, Temmuz ayında asgari ücrete bir zam olmayacağı yönünde ama Ocak ayında bu yılın sonundaki enflasyona göre bir artış olacak. Yani dezenflasyon süreci yavaş ilerleyecek gibi duruyor. Sonrasında daha büyük risk, enflasyon yüksek kalmaya devam ederse yabancının kalıp kalmayacağı”