S&P'den Türkiye açıklaması: Düşük faizler TL'yi olumlu etkiler

Frank Gill
Türkiye’ye son birkaç hafta içerisinde çok ciddi portföy girişleri olduğunu söyleyen S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill,
“2024’ün kur beklentileri de istikrarlı gidiyor. Enflasyon gerçek anlamda düşecek mi herkes buna odaklanmış durumda. Bizim baz senaryomuz, Temmuz ayında asgari ücrete bir zam olmayacağı yönünde ama Ocak ayında bu yılın sonundaki enflasyona göre bir artış olacak. Yani dezenflasyon süreci yavaş ilerleyecek gibi duruyor. Sonrasında daha büyük risk, enflasyon yüksek kalmaya devam ederse yabancının kalıp kalmayacağı”
dedi.
12 ay içerisinde Türkiye'nin notunu 2 kez artırdıklarını belirten Gill, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada
"Ancak 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe göre 'B+' notu çok düşük. Buradaki en büyük sıkıntı şu; Türkiye'ye sermaye akışı oluyor ama sıcak paranın yanı sıra doğrudan yatırımların gelip gelmeyeceği"
şeklinde konuştu.
Gill Türkiye'de para politikasının göreceli sıkı olduğunu kaydetti.
"Düşük faizler TL'yi olumlu etkileyebilir"
"Düşük faizler TL'yi olumlu etkileyebilir"
Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğini söyleyen Gill
"Önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi var. AMB faiz indirimlerine başladı. Ama hizmet enflasyonu yüksek. Yine de ABD'de düşük faizler TL'yi olumlu etkileyebilir ve şu an çok cazip bir piyasa olan Türkiye'ye akışlar artabilir"
yorumunu yaptı.
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9 dakika önce