Ekonomi SPKdan 74 internet sitesi için kapatma kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan 74 internet sitesi için kapatma kararı

Yasa dışı işlem yaptığı tespit edilen ve Türkiye'de resmi faaliyette bulunmayan forex web siteleri için kapatma talebi geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SPKdan 74 internet sitesi için kapatma kararı
Foto/arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu, 74 web sitesinin kapatılmasını istedi.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit ettiği Internet sitelerine ilişkin erişim engelleme talebinde bulundu.

İŞTE KAPATMA KARARI ALINAN SİTELER

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https://indexfx30.com

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https://gannmarkets89.com

https://ganncustomer.com

https://piramitfx43.com

https://idealfx69.com

https://winexmarkets49.com

https://hedefcapitals29.com

https://amorfx37.com

https://ekolfx146.com

https://www.forextr95.com

https://www.trforex53.com

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https://www.priceboxfx29.com

https://gafx78.com

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https://www.portfx46.com

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