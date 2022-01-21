SPK'dan 74 internet sitesi için kapatma kararı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki haftalık yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir" dedi.