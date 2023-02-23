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Ekonomi

SPK'ya ihbar ve şikayet yağıyor: Yalnızca yetkili kuruluşlar aracılığıyla yapılabiliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamuoyunda foreks olarak bilinen kaldıraçlı işlemler nedeniyle yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikayetlerin arttığını belirterek, kaldıraçlı işlemlerin yalnızca SPK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapılabildiğini duyurdu.

12:19 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

SPK tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı telefon hatlarından aranarak kamuoyunda 'foreks' olarak bilinen kaldıraçlı işlemler üzerinden yüksek getiri elde edileceği vaadinde bulunulduğu bildirildi.


Bahse konu işlemler için yurt içi banka hesaplarına para gönderilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikâyetlerin arttığı vurgulandı.


Açıklamada, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye'de yerleşik yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerin yalnızca kurul tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapılabildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluş listesine 'https://spk.gov.tr/kurumlar/yatirim-kuruluslari/araci-kurumlar', 'https://spk.gov.tr/kurumlar/yatirim-kuruluslari/bankalar' adreslerinden ulaşılabilir. Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar dışındaki kişiler tarafından Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yönelik kaldıraçlı işlemler yaptırılması izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunu oluşturmaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109. maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Kurulumuzca yapılan denetimler neticesinde, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların yanı sıra, gerek söz konusu faaliyetin tanıtımını/reklamını yaparak gerek kendisine ait ve/veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarını ve/veya telefon hatlarını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun icrasını kolaylaştıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır."


Ayrıca, Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yönelik izinsiz kaldıraçlı işlemler yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için SPK gerekli hukuki işlemler yapıldığı bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, yatırımcıların mağdur olmamaları ve yaptırıma maruz kalmamaları için kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapmaları; bahse konu nitelikteki telefon aramalarına itibar etmemeleri ve bu yöndeki şikayetleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapmaları konusunda gerekli dikkati ve özeni göstermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.




#Foreks
#SPK
#Sermaye Piyasası Kurulu
1 saat önce
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SPK'ya ihbar ve şikayet yağıyor: Yalnızca yetkili kuruluşlar aracılığıyla yapılabiliyor
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