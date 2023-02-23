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Bakanlıktan deprem bölgesinde gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince depremzedelerin sağlıklı gıdaya ulaşımı için deprem bölgesinde seyyar fırınlar, yemek dağıtım noktaları, çadır kentler ve yardım TIR'larına yönelik 10 bin 909 denetim yapıldı.

11:53 . 23/02/2023 Perşembe
DHA
Gıda denetimlerinin yanı sıra bakanlık ekiplerince 71 seyyar mutfak kuruldu.

Gıda denetimlerinin yanı sıra bakanlık ekiplerince 71 seyyar mutfak kuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7'lik ile 7.6'lık depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 

Bakanlığa bağlı 13 bin 673 personel, 4 bin 743 makine ve ekipman, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma dahil birçok alanda çalışma gerçekleştirdi.

Bin 21 personel ise depremzedelerin sağlıklı gıdaya erişimi için çalışma yürüttü.

Ekipler, bugüne kadar 10 bin 909 gıda denetimi yaptı. Denetimlerin 4 bin 257'si ekmek üretim yerlerine, 2 bin 353'ü gıda depolarına, 2 bin 68'i mobil mutfaklar dahil yemek üretim yerlerine, 1803'ü yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlere, 370'i de yardım TIR'larına yönelik gerçekleştirildi. 58 ihbar üzerine de gerekli kontroller yapıldı.

Gıda denetimlerinin yanı sıra bakanlık ekiplerince 71 seyyar mutfak kuruldu.

Kadıköy ilçesinin zemini sağlam mı? Kadıköy deprem risk durumu
Kadıköy ilçesinin zemini sağlam mı? Kadıköy deprem risk durumu

Kadıköy deprem risk durumu bu ilçesinde yaşayan vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. İBB tarafından yayınlanan rapora göre İstanbul’da en riskli yerler arasında Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölge, sahil hattında Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleriyle Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alan deprem riski altında yer alıyor. Avrupa yakasında olduğu gibi Anadolu yakasında da deprem riski olan ilçeler yer almakta. Anadolu Yakası’nda ise sahil şeridi boyunca, özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu alanlarda öne çıkmakta. Peki Kadıköy deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu? Kadıköy zemini depreme dayanıklı mı?


#tarım ve orman bakanlığı
#denetim
#deprem
1 saat önce
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Bakanlıktan deprem bölgesinde gıda denetimi
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