SSB Başkanı Demir: HİSAR-O tüm testleri başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları @aselsan ve @roketsan olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Başta proje ortakları @aselsan ve @roketsan olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. 🇹🇷 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 9, 2021

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