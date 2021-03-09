Ekonomi SSB Başkanı Demir HİSAR-O tüm testleri başarıyla geçti
SAVUNMA SANAYİ

SSB Başkanı Demir: HİSAR-O tüm testleri başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, "HİSAR-O Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
HİSAR-O Hava Savunma Sistemi
HİSAR-O Hava Savunma Sistemi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları @aselsan ve @roketsan olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

SSB Başkanı Demir sosyal medya hesabından duyurdu: HİSAR-O tüm testleri başarıyla geçti
OYNAT 01:09
SSB Başkanı Demir sosyal medya hesabından duyurdu: HİSAR-O tüm testleri başarıyla geçti
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 'HİSAR-O Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti.' ifadelerini kullandı.

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Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

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