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Ekonomi

SSB Başkanı Görgün: Yerli ve milli savunma sanayii ürünleri EFES-2024 Tatbikatı'nda sergileniyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi, ülkemizin savunma sanayisi alanında ulaştığı noktayı tüm dünyaya göstermek açısından mühimdir" dedi.

14:07 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliğini taşıyan EFES-2024, İzmir Seferihisar'da başladı. 50 ülkeden 1500'ü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta TSK unsurlarıyla beraber 11 bin personel görev alıyor. Tatbikat alanında, SSB koordinasyonunda 47 savunma sanayi firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi yer alıyor.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Görgün, şunları kaydetti:


"EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi, ülkemizin savunma sanayisi alanında ulaştığı noktayı tüm dünyaya göstermek açısından mühimdir.


Bu vesileyle tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kıymetli personeli ile geliştirip ürettikleri yerli ve milli sistemleri güvenlik güçlerimizin hizmetine sunan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."


Tatbikat, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştirip üreterek güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisi firmalarının kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlayacak.

#Savunma Sanayii
#Haluk Görgün
#Türk Silahlı Kuvvetleri
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