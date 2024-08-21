SSB: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuruluyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geleceğin harp ortamında Türkiye'nin güvenliğini ve üstünlüğünü sağlayacak kuantum teknolojilerini yurt içinde geliştirmeye imkan verecek atılımları gerçekleştirmek üzere Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacağını açıkladı.
SSB'den yapılan yazılı açıklamada, "6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ile karara bağlanan Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nde; kuantum teknolojilerinde ihtiyaç duyulan altyapıların kurulması, insan kaynağının yetiştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojileri ekosisteminin ve teknolojik birikiminin geliştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojilerinin odaklı olarak yürütülmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması faaliyetleri yürütülecek. Geleceğin harp ortamında kuantum teknolojilerinin; algılama, haberleşme, şifreleme, hesaplama, algoritma ve işlemciler gibi birçok alanda kullanılması ve halihazırda mümkün olmayan pek çok yeteneği harp ortamında mümkün kılması öngörülüyor" denildi.