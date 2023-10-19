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Ekonomi

Starbucks çalışanlarının Filistin'le dayanışma paylaşımından rahatsız oldu: Sendikayı dava edecekler

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıkladı. Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını söyleyip, "Bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor." dedi.

20:14 . 19/10/2023 الخميس
AA
Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor. (Foto: Arşiv)

Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor. (Foto: Arşiv)

ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinin haberine göre, Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Filistin'le dayanışma mesajı şirketin görüşü değil"

Sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.

"Bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor"

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly,
"Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir."
ifadelerini kullandı.

İsrail'e desteğini gizlemiyor

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, Gazze'de sivil ayırt etmeksizin saldırılarına devam eden İsrail’e desteğini gizlemiyor. Kurum geçmişte İsrail'e ve 'terörle savaşa' sınırsız destek verdiğini açıklamıştı.




#Starbucks
#Filistin
#İsrail
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