Starbucks çalışanlarının Filistin'le dayanışma paylaşımından rahatsız oldu: Sendikayı dava edecekler

Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor. (Foto: Arşiv)
ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinin haberine göre, Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Filistin'le dayanışma mesajı şirketin görüşü değil"
Sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.
"Bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor"
İsrail'e desteğini gizlemiyor
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, Gazze'de sivil ayırt etmeksizin saldırılarına devam eden İsrail’e desteğini gizlemiyor. Kurum geçmişte İsrail'e ve 'terörle savaşa' sınırsız destek verdiğini açıklamıştı.