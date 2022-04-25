Sulamaya mobil panel: Evi aydınlatacak tarlayı sulayacak

Türkiye, yenilenebilir enerji hedefi kapsamında mobil güneş panelleri üretti. Mobil paneller elektriğe ulaşımın kısıtlı olduğu küçük ölçekli tarımsal sulama yapılan alanlar için geliştirildi. Türkiye, yenilenebilir enerjiye yaptığı yoğun yatırımlar sayesinde toplam kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir payını yüzde 54’e çıkardı. Güneş enerjisinde toplam kurulu gücü 8 bin megavatı aştı. Yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında da Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) elektriği en çok sulamada kullanan çiftçilerin enerji ihtiyacını karşılamak için mobil güneş paneli üretti.

2ÇİFT TARAFLI TASARLANDI

Yüzde 86’sı yerli ve milli kaynaklarla üretilen güneş panelleri çift taraflı olarak tasarlandı. Güneş olduğu sürece sürekli sulama yapabilen güneş paneli, güneş olmadığında da 2 saate kadar sulama yapıyor. Üzerindeki 2 beygir gücüne (BG) sahip pompayla 25 metrekareye saatte 10 ton su basabilme özelliğine sahip güneş panellerinde çiftçi kendi pompasıyla da sulama yapabilecek. Aynı zamanda ürün üzerinde bulunan AC elektrik bağlantıları sayesinde sulama kuyularında bulunan dalgıç pompalar da güneş paneli ile çalışabilecek.

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KÜÇÜK ÜRETİCİ İÇİN ÖNEMLİ

200 litre su deposuna sahip güneş panellerinde taşıma ve kurulum kolaylıkla yapılabilecek. Bu sistem sayesinde elektriğe ulaşımın kısıtlı olduğu küçük ölçekli tarımsal sulama yapılan alanlar için güneş enerjisini verimli şekilde kullanacak. Yapılacak sulamanın dışında bir evin elektrik ihtiyacı da karşılanabilecek.

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