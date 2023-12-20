Summa’nın Yıldızı 'Kısıklı Park' vitrine çıktı

Sahip olduğu 34 yıllık sektör tecrübesiyle dört kıtadaki 14 ülkede projeler yürüten Summa Turizm Yatırımcılığı, İstanbul Boğazı ve şehir manzarasına hâkim konumda yemyeşil korusu, oyun alanları ve çepeçevre peyzajıyla dikkat çeken Kısıklı Park Projesi’ni duyurdu.

Kısıklı Park’ın basın toplantısı, Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Meriç Kibar ve projenin mimarı CA2O Architects Kurucusu Yüksek Mimar Aybala Öz’ün katılımıyla 20 Aralık’ta Hilton İstanbul Maslak Hotel’de gerçekleştirildi.

Türki Cumhuriyetler’den Afrika kıtasına yayılan faaliyet alanı





Toplantıda ilk sözü alan Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın, Summa’nın 1989’da Ankara’daki Atakule Projesi’nin yaratıcısı merhum Mete Bora tarafından kurulduğunu, 1990’dan itibaren yurtdışı taahhüt projelerine Türkmenistan ile başlayıp Rusya Federasyonu, Moldova, Romanya’da faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

Faaliyetlerin 2007 itibarıyla Libya’dan tüm Afrika kıtasına yayıldığını belirten Okan Sargın, şu bilgileri aktardı: “Aralarında Senegal, Ruanda, Benin, Nijer, Ekvator Ginesi, Sierra Leon, Venezuela gibi farklı coğrafyalarda bulunan 12 ülkede oteller, ofis binaları, kongre merkezleri, stadyumlar, kapalı spor sahaları, havaalanları, hastaneler ve benzeri yüze yakın projeyi anahtar teslim olarak tamamladık. Summa’nın Türkiye’deki projelerine örnek olarak Bodrum Yalıkavak Marina ve Hilton İstanbul Maslak Otel projesini gösterebiliriz. Bugün için işletmesini de yaptığımız 3 havaalanı, 4 otel, 1 alışveriş merkezi ve 1 hastane gibi büyük yatırım projelerin yanı sıra yurt dışında birçok konut projesine imza atarak bu sektörde adımızı duyurduk. Şu anda halen yurtdışında devam eden 1 havaalanı, 1 otel ve 2 alışveriş merkezi yatırımımızla da büyümeye devam ediyoruz.

Okan Sargın: Kısıklı Park, Summa'nın değerlerini yansıtıyor





“Kısıklı Park, sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde yansıtan projelerimizden biri… Modern aile konseptini benimseyen Kısıklı Park, bölgesel değerlere saygı gösterirken, çağdaş mimari ve sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir yaşam alanı sunuyor” diyen Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın, projeye dair şunları söyledi: “Toplam 18 dönüm arazimiz üzerinde yükselen ve inşaat aşamasında %60 oranına ulaştığımız Kısıklı Park, sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda kaliteli yaşam standartları, çevresel duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışımızı bir araya getirerek yaşam tarzını yeniden tanımlayan bir deneyimi simgeliyor. Şehrin ritmini yakalayan, sürdürülebilir ve çağdaş bir yaşam alanı sunduğumuz Kısıklı Park, bize göre yatırımcısına büyük bir kazanç vadediyor. 200 milyon dolar değere sahip bu projede çevresel etkiyi en aza indirmek adına bir dizi enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik öğeleri de yer alıyor. İstanbul’un yükselen yıldızı olmaya aday Kısıklı Park, geniş sosyal donatıları, yeşil alanları ve çeşitli ulaşım olanakları ile sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını temsil ediyor. Amacımız insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine olanak sağlayan projeler hayata geçirmek, sadece yapı inşa etmekle kalmayıp aynı zamanda topluluklarımıza ve çevremize değer katma taahhüdümüzü yerine getirmek. Summa olarak Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk odaklı projelerimizle insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, çevremize katkıda bulunmak ve toplumumuza fayda sağlamak için çalışıyoruz.”

Meriç Kibar: Doğallığın ön planda olduğu, aile yapısına uygun geniş alanlara sahip bir proje inşa ediyoruz





Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Meriç Kibar da sözlerine Kısıklı Park’ın bölgesine değer katan simge projelerden olacağını dile getirerek başladı.





Meriç Kibar, projeye dair şu detayları aktardı: “Tamamı Summa’ya ait toplam 18 dönüm arazi üzerine kurulan Kısıklı Park, hemen yanı başındaki yemyeşil korusu, sahip olduğunu sosyal donatılar, blokları çevreleyen peyzajı ve arkasında uzanan Çamlıca ormanları ile dikkat çeken bir proje oluyor. Kısıklı Park’ta, 2+1’den 6+1’e kadar balkonları, terasları, bahçe ve çatı dubleksleriyle farklı ihtiyaçlara uygun 177 adet daire bulunuyor. Bölgenin mimari sistematiğine uygun, doğallığın ön plana çıkartıldığı bir mimari konsept içinde, doğal taş cephe sistemi ve aile yapısına uygun geniş balkonları ile inşa ettiğimiz Kısıklı Park’ta kapalı ve açık yüzme havuzları, kapalı ve açık basket sahası, squash salonu, mini golf, kapsamlı bir fitness alanı, çocuk kulübü, seyir terasları ve dinlenme alanları ve projeye özel 5.500 m2’lik korusu ile benzersiz bir yaşam alanı sunuyoruz. Ayrıca, konut tiplerine göre daire başına 3 adede ulaşabilen kapalı otopark alanı da sağlıyoruz. Günümüzde hayatın sadece daire içinde değil, ortak alanlarda ve sosyal donatılarda da mutluluk ve huzur içinde yaşanabileceğinden yola çıkarak Kısıklı Park’ı tasarladık, tamamlandığı zaman da tüm vaatlerini yaşatan bir proje olacak.”

Yalın, İşlevsel ve Dinamik Bir Mimari





Kısıklı Park’ın mimarı CA2O Architects Kurucusu Yüksek Mimar Aybala Öz, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları projeye dair şunları dile getirdi: “Kısıklı semti, konum olarak şehrin merkezinde yer alıyor ve Boğaz hattını tepeden gören bir açıklığa sahip… Projenin ana fikri; yapının, topografyasındaki dinamizmi sayesinde şehir ve boğaz siluetine hâkim bir şekilde yerleşebilmesi üzerine kurularak her bir konut biriminin şehir, boğaz, koru veya iç peyzaj panoramasına yönelecek bir aks doğrultusunda inşa edilmesi sağlanıyor. Yalın, işlevsel ve dinamik bir tasarım diline sahip olan projede, kullanılan tüm renkler, dokular ve malzemeler de mimari yaklaşımın bir uzantısı… Projenin ritmik cephesi ise farklı yaşam biçimlerine göre çeşitlendirilmiş daire planlarının cepheye bir yansımasını ifade ediyor. Benzer şekilde konut birimlerinin büyüklükleri de farklı yasam tarzlarına hitap ediyor. Projede yer alan koru, peyzaj tasarımına referans olurken sosyal alanlar da peyzajın devamı olacak nitelikte kurgulanıyor. Otopark katları da aynı şekilde toprak altında kalarak, site içerisinde tamamen peyzaj ve yaya erişimini özellikli kılıyor. Bulunduğu doğal ve yapılı çevreyle anlamlı bir ilişki kuran Kısıklı Park projesi, gerek yerleşim kurgusu gerek kendi içinde oluşturduğu ortak alanlar ve peyzaj mimarisiyle bölge için referans bir proje olma niteliği taşıyor.”

Günümüz dünyası ile uyumlu konforlu alanlar





Kısıklı Park’ta dengeli bir yaşam biçimi için günümüz dünyası ile uyumlu konforlu alanlar oluşturulmak istenirken projede Siemens, Lineadecor, Hans Grohe, Eczacıbaşı-Vitra, Raynaers, Fraenkische ve Samsung gibi markalarla iş birliğine gidildi.

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