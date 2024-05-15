SUNGUR'dan tam isabet: Yerli ve milli olarak geliştirildi

"Dünyada yaşanan son gelişmeler, Omuzdan Atılan Hava Savunma Füze Sistemlerinin sahada aktif savunmada çok önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirdiğimiz Sungur sisteminin sahadaki başarısı, ülkemizin savunma sanayiindeki gelişmişliğini de gözler önüne seriyor.