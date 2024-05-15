SUNGUR'dan tam isabet: Yerli ve milli olarak geliştirildi

Roketsan, görüntüleri paylaştı.
Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Muharebe sahalarının çevik SUNGUR’u. Asimetrik savaş yeteneğiyle hava savunmamızın etkin gücü SUNGUR'un test atışı başarıyla gerçekleştirildi ve hedefini tam isabetle vurdu"
denildi.
Ayrıca testin görüntüleri de paylaşıldı.
"Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirildi"
"Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirildi"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, da konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada yaşanan son gelişmeler, Omuzdan Atılan Hava Savunma Füze Sistemlerinin sahada aktif savunmada çok önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirdiğimiz Sungur sisteminin sahadaki başarısı, ülkemizin savunma sanayiindeki gelişmişliğini de gözler önüne seriyor.
Başta Roketsan'ımız olmak üzere projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, alt yüklenicilerimizi ve SSB personelimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum."
#SUNGUR
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#Haluk Görgün
2 saat önce