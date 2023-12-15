İnsan ve çevre odaklı, akıllı, güvenli entegre ulaştırma sistemleriyle dünyada öncü olma hedefiyle çalışan Bakanlık, yeni yüzyılda ülkenin dört bir yanına yatırımlar yaparak, ulaşımda mega projeleri sürdürmeyi hedefliyor.

2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağına, bu yıl itibarıyla 2 bin 250 kilometresi yüksek hızlı (YHT) ve hızlı tren (HT) olmak üzere, yaklaşık 3 bin kilometrelik hat eklendi. Türkiye'nin demir yolu ağı 13 bin 919 kilometreye ulaştı.

Ülke, yapılan bu yatırımlarla Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci YHT işletmecisi haline geldi.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Marmaray'ın da inşa edilmesiyle Londra'dan Pekin'e uzanan 'Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesi sağlandı.

"Süper hızlı tren" ile yılda 38,9 milyon yolcu taşınacak

Bakanlık, Türkiye'nin ikinci 100. yılında demir yolu yatırımlarına hız verecek. "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan bu dönemde ilk aşamada halen yapımı devam eden hatlardaki çalışmalar tamamlanacak. Bu kapsamda hedef olarak 5 yılda 3 bin 92 kilometrelik hattın yapılması öngörüldü. Çalışmaların sürdüğü Ankara-İzmir HT, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep HT, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT, Halkalı-Çerkezköy-Ispartakule HT, Yerköy-Kayseri HT, Ankara-İstanbul YHT (Tamamlama), Çerkezköy-Kapıkule HT, Karaman-Ulukışla HT, Sivas-Zara HT projeleriyle 3 bin 92 kilometrelik hat, demir yolu ağına eklenmiş olacak. Böylece Türkiye'nin büyük şehirleri arasında ulaşım hızlanacak ve konfor artacak.

Türkiye'nin demir yolu ağı da 2028 yılı itibarıyla 17 bin 11 kilometreyi bulacak.

Demir ağlar Zengezur'a uzanacak

Bakanlık, bu projeler sürerken yenileri için de düğmeye bastı. Planları hazırlanan yeni hatlar sadece şehirleri birbirine bağlamakla kalmayacak, bölgeleri ve limanları da bağlayarak yolcuların yanı sıra yük taşımacılığına da büyük katkı sağlayacak.

Bu kapsamda planları hazırlanan projelerden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın güzergahı 344 kilometre olacak. İki istasyonlu hatta trenlerin hızı saatte 350 kilometreyi bulacak. Bu güzergahta, yılda 38,9 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.

Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ise 120 kilometre olarak yapılacak ve güzergahta 4 istasyon bulunacak. Saatte 160 kilometre hıza ulaşacak hatta, yılda 30 milyon ton yük ve 33 milyon yolcunun taşınması öngörülüyor.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (Zengezur) Demir Yolu Hattı, stratejik bakımdan da önem taşıyor. Hat, 224 kilometre olarak planlanırken güzergahta 5 istasyon yapılması planlanıyor. Saatte 160 kilometre hıza ulaşması hedeflenen hatta yılda 5,5 milyon yolcu ve 2 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Orta Karadeniz'i tren hattıyla iç bölgelere bağlayacak Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın güzergahının 293 kilometreyi bulması öngörülüyor. Saatte 200 kilometre hıza ulaşması beklenen hatta 7 istasyon inşa edilecek. Güzergahta yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması planlanıyor.

Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı'nın 192 kilometre olarak yapılması hedefleniyor. Hızı saatte 250 kilometreyi bulacak trenlerin işleyeceği hatta 3 istasyon bulunacak. Hatta yıllık 4,5 milyon yolcu ve 28 milyon ton yük taşınması bekleniyor.

Divriği-Kars-Hudut Demir Yolu Hattı, 667 kilometre olarak planlandı. 24 istasyonlu olacak hatta trenlerin saatteki hızının 120 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor. Yılda 1,3 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın yıllık taşıyacağı yük miktarının 20 milyon tonu bulması hedefleniyor.

Karadeniz Sahil Demir Yolu Projesi 509 kilometre olacak

Çukurova Bölgesi'ni İskenderun Körfezi, Yumurtalık Serbest Bölgesi ve limanlara bağlayacak iltisak hattının 36 kilometre olarak yapılması planlanıyor. 5 istasyonlu hattaki trenin saate 80 kilometre hıza ulaşacağı öngörülüyor.

Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı bağlantısında 12 kilometre demir yolu, 4,5 kilometre kara yolu yapılacak. Saatte 60 kilometre hıza ulaşması beklenen hat bir istasyonlu olacak ve yük taşınmasında stratejik katkı sağlayacak.

Dörtyol-Hassa Otoyolu ve Demir Yolu bağlantısının 55 kilometrelik kısmı demir yolu, 25 kilometresi ise kara yolu olarak planlandı. Hatta trenlerin hızı 120 kilometreyi bulacak. İstasyon sayısının 2 olması öngörülüyor. Hatta yılda 16,3 milyon yolcu ve 2,94 ton yük taşınması bekleniyor.