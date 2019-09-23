Süte yeni fiyat modeli geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt fiyatlarına ilişkin yeni bir fiyat modeline geçileceğini açıkladı.

YENİ FİYAT MODELİ GELİYOR

Sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Bakan pakdemirli, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz.'' dedi.

ÇİN'E SÜT İHRACATI YAPILACAK

67 adet işletmenin CİFER sistemine kaydı yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, ''Çin tarafının onaylamasına takiben düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak. Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık.'' diye konuştu.