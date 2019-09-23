Ekonomi Süte yeni fiyat modeli geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Süte yeni fiyat modeli geliyor

Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemi üzerinde çalışıldığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşma sağlandığını da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt fiyatlarına ilişkin yeni bir fiyat modeline geçileceğini açıkladı.

YENİ FİYAT MODELİ GELİYOR

Sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Bakan pakdemirli, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz.'' dedi.

ÇİN'E SÜT İHRACATI YAPILACAK

67 adet işletmenin CİFER sistemine kaydı yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, ''Çin tarafının onaylamasına takiben düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak. Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık.'' diye konuştu.
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