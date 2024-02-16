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Ekonomi

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ortaklık fırsatları: Üç sektöre yoğunluk veriyorlar

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ve Turizm Bakanı Ahmed Al Khatebb, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ekonomik ortaklık fırsatlarını anlattı. Suudi Arabistan'ın uzun süre petrokimyasallarla çok uğraşıp diğer sektörleri unuttuğunu dile getiren Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih ve Turizm Bakanı Khatebb, "2030 vizyonu çerçevesinde turizm, madencilik, spor gibi sektörlere yoğunluk veriyoruz." dedi.

14:11 - 16/02/2024 Cuma
AA
Suudi Arabistan'dan bakanlar, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ekonomik ortaklık fırsatlarını anlattı
Suudi Arabistan'dan bakanlar, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ekonomik ortaklık fırsatlarını anlattı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu"na, iki ülkeden birçok iş insanı katılıyor.


Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih ve Turizm Bakanı Khatebb, forumun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımcılara hitap ettiği Bakanlar Paneli Oturumu'nda konuştu.


Falih, Suudi Arabistan'ın 2016'da uygulamaya koyduğu 2030 vizyonunun tam ortasında, hedeflerinin önünde olduklarını söyledi.


Suudi Arabistan'ın dolara endeksli bir para birimi kullandığını belirten Falih, pozitif bir ekonomiye sahip olduklarını kaydetti.

Falih, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu birçok şeye Türkiye'nin sahip olduğunu, dolayısıyla iki ülkenin çok büyük bir potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

İki ülkenin birlikte iş yapması konusunda önemli fırsatlar olduğuna dikkati çeken Falih, "Suudi Arabistan ve Türkiye'deki özel sektörün iki ülke dışında da sahip olduğu fırsatlar var. Orta Doğu'da ciddi savaş durumu sebebiyle refah ve gelişme konusunda bir gecikme yaşanıyor. Orta Doğu'daki en büyük iki ekonomi olarak bütün bölgeye yardım ve yeniden inşa etme konusunda fırsatlarımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.


Falih, iki ülkenin Afrika'da da ortak hareket edebileceğini söyledi.


"Bu kadar yatırım yapacak başka bir ülke yok"


Khatebb de turizmin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.


Suudi Arabistan'ın uzun süre petrokimyasallarla çok uğraşıp diğer sektörleri unuttuğunu dile getiren Khatebb, "2030 vizyonu çerçevesinde turizm, madencilik, spor gibi sektörlere yoğunluk veriyoruz." dedi.


Khatebb, Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasıyla ülkeye girişleri kolaylaştırdığını kaydetti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki uçuş süresinin kısalığının turizm için önemli etken olduğuna işaret eden Khatebb, Türk yatırımcılar tarafından yapılan Medine Havaalanı'nın çok güzel ve yatırımcılara cesaret verecek türden olduğunu söyledi.


Khatebb, "Türkiye'de yatırım yapmak altın bir fırsattır. Suudi Arabistan, 2030 vizyonu için milyarlarca dolar harcıyor. Yollar, ulaşım, havaalanları, trenler, demir yolları, inşaat şirketleri için şahsen daha iyi bir ülke bulabileceğimizi sanmıyorum. Yani gelecek 10 veya 20 yılda bu kadar yatırım yapacak başka bir ülke yok. Suudi Arabistan'daki müteahhitlerin artık kapasiteleri yok, kapasiteye ihtiyacımız var." diye konuştu.




#Ahmed Al Khatebb
#Khalid A. Al Falih
#Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu
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