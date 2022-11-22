Ekonomi Suudi Arabistandan Türkiye kararı Merkez Bankasına beş milyar dolar mevduat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası'na beş milyar dolar mevduat

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na beş milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

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Suudi Arabistandan Türkiye kararı: Merkez Bankasına beş milyar dolar mevduat
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Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) beş milyar dolarlık mevduat girişi yapmak için Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin son aşamasında olduklarını belirtti.

"Müzakereler son aşamada"

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye beş milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.

Bakanlık doğruladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda nihai aşamaya gelindiğini doğruladı.

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