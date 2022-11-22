Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası'na beş milyar dolar mevduat

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) beş milyar dolarlık mevduat girişi yapmak için Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin son aşamasında olduklarını belirtti.

"Müzakereler son aşamada"

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye beş milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.

Bakanlık doğruladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda nihai aşamaya gelindiğini doğruladı.

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