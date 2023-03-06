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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye beş milyar dolarlık dev yatırım

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırımına ilişkin görüşmelerde imzalar atıldı. Yapılan açıklamada, ''Bu mevduat anlaşması, Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir'' ifadeleri kullanıldı.

13:08 . 6/03/2023 Pazartesi
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Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.


Haber 7'ye göre yapılan açıklamada "Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir." denildi.


#Suudi Arabistan
#Türkiye
#yatırım
2 saat önce
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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye beş milyar dolarlık dev yatırım
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