Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı’nda hayata geçirilen ve İstanbul’da modern kentleşmenin en başarılı örnekleri arasında yer alan Tema İstanbul 2 projesinde yaşam başladı. 2 bin 280 konutla birlikte 70 villadan meydana gelen proje, zengin peyzaj ve sosyal donatı alanlarıyla eşsiz bir yaşamın kapılarını aralıyor. Geniş ve ferah tasarlanmış dairelerin yer aldığı Tema İstanbul 2’de satışı devam eden son konutlar için hemen teslim ve vade farksız ödeme fırsatlarıyla ev sahibi olma imkanı sunuluyor.