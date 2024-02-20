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Ekonomi

Togg ile kayak

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde vatandaşlar kar, buz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullandıkları Togg T10X’e tam not verdi.

04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:16 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki sabit ve mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılarla buluşan Togg T10X, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki performansıyla ilgi odağı oldu. Gaziantep'ten Samsun'a, İzmir'den Diyarbakır'a ülkenin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluştu. Tekir Gölü etrafında oluşturulan pist alanında kullanıcıların deneyimlediği T10X, üstün performansıyla büyük ilgi odağı oldu.

ÇEKİLİŞSİZ TESLİM

Kullanıcıların kar, buz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullanma imkanı bulduğu T10X, yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla tam not alıyor. 2024'te sipariş veren kullanıcılar T10X'lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim ediliyor.



#Togg
#T10X
#Kayseri
#Erciyes Kayak Merkezi
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