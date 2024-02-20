Türkiye'nin farklı şehirlerindeki sabit ve mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılarla buluşan Togg T10X, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki performansıyla ilgi odağı oldu. Gaziantep'ten Samsun'a, İzmir'den Diyarbakır'a ülkenin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluştu. Tekir Gölü etrafında oluşturulan pist alanında kullanıcıların deneyimlediği T10X, üstün performansıyla büyük ilgi odağı oldu.
ÇEKİLİŞSİZ TESLİM
Kullanıcıların kar, buz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullanma imkanı bulduğu T10X, yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla tam not alıyor. 2024'te sipariş veren kullanıcılar T10X'lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim ediliyor.