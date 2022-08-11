Ekonomi Tahıl koridoru akil diplomasi örneğidir
DÜNYA EKONOMİSİ

Tahıl koridoru ‘akil diplomasi’ örneğidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolüyle açılan tahıl koridorunun akil diplomasinin en parlak örneği olduğunu söyledi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Tahıl koridoru ‘akil diplomasi’ örneğidir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

13. Büyükelçiler Konferansı’na katılan Şentop büyükelçilere seslendi. Konuşmasında, diplomasinin tarihsel önemine dikkat çeken Şentop, “Millî Mücadele örneği bize şunu göstermektedir; zafer, sahada namlunun ucunda, askerin cesaret ve zekâsında; masada ise, diplomatın maharet, inanmışlık ve özgüvenindedir” dedi.

MAVİ VATAN İRADESİ

  • Türkiye’nin, 4. sondaj gemisi olan Abdulhamid Han’ın Doğu Akdeniz’deki görev yerine hareket ettiğini anımsatan Şentop, “Bütün bunlar, imkanları yeterli olmadığı için Kıbrıs’taki soydaşlarına ancak 10 yıl sonra ulaşabilen Türkiye’den, Mavi Vatan iradesini ortaya koyan Türkiye’ye gelişimizi göstermesi bakımından kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

AKİL VE MÜŞFİK

Dünyada yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Şentop, Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolüyle açılan tahıl koridorunun örnek bir adım olduğuna işaret etti. Türkiye’nin ‘akil ve müşfik’ diplomasisine büyük ihtiyaç olduğunun her an yeniden görüldüğünü söyleyen Şentop, “Varılan tahıl koridoru anlaşması, ‘akil’ diplomasinin en müşahhas örneğidir” diye konuştu.

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