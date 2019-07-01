Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi TANAP Avrupaya gaz vermek için hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TANAP Avrupa'ya gaz vermek için hazır

Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
TANAP
TANAP

TANAP'ta yapılan açıklamaya göre, Ardahan'ın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan ve 20 il, 67 ilçe ile 600 köyden geçtikten sonra Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya bağlanan bin 850 kilometrelik boru hattı tamamlandı.

TANAP, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 sahasından çıkan doğal gazı Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'na (TAP) vermeye hazır hale geldi. TAP'ın tamamlanmasının ardından, Azerbaycan gazı gelecek yıldan itibaren Avrupa pazarlarına ulaşacak.

TAP - TANAP .
  • Böylece, Türkiye-Yunanistan sınırında TAP ile birleşen TANAP, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın en uzun ve en geniş çaplı doğal gaz boru hattı unvanına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev de TANAP'tan Türkiye’ye ilk gaz sevkiyatının geçen yıl başlatıldığını hatırlatarak, "Bugün ise TANAP artık Avrupa’ya da doğal gazın teslim edilmesi için hazır vaziyettedir ve yalnızca TAP'daki çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. Azerbaycan bugün bütün dünyaya tekrar göstermiştir ki; biz sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyük projeleri zamanında ve yüksek verimlilikle gerçekleştirme konusunda son derece başarılıyız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 milyar dolar yatırımla tamamlanan TANAP'tan Türkiye'ye ticari gaz akışı 30 Haziran 2018'de başlamıştı.

TANAP'ta, SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

REKLAM

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar azaldı
EKONOMİ
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar azaldı

İhracatın 3'te 2'si 'gemi'lerle yapıldı
EKONOMİ
İhracatın 3'te 2'si 'gemi'lerle yapıldı

Dolar sert düştü: 5.70 altını gördü
EKONOMİ
Dolar sert düştü: 5.70 altını gördü
Londradan Medineye pedal çeviriyorlar

Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

60 gün sürecek yolculuğun rotasında Türkiye'de var.
Suriyeye ait

Suriye'ye ait

KKTC, Lefkoşa yakınlarına düştüğünü açıkladı.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak PKK hedefleri yerle bir edildi.
Testlerden<br> başarıyla geçti

Testlerden
başarıyla geçti

Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda aktif olarak kullanıldı.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göstericilere gerçek<br>mermiyle müdahale

Göstericilere gerçek
mermiyle müdahale

​Sudan'da 7 gösterici hayatını kaybetti.
Bir kölenin torunu

Bir kölenin torunu

​Hayati İnanç, hayatının en güzel anılarını anlattı.
Hafter'e son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Oktay, Libya'da Türklerin alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.
'Gizemli yol'da <br>deneme yapıyorlar

'Gizemli yol'da
deneme yapıyorlar

Herkes bu sırrı çözmeye çalışıyor.
Haydutça tutukladılar

Haydutça tutukladılar

AK Partili Çelik'ten Hafter'e tepki: Derhal bırakın.
Trabzonspor'la anlaştı

Trabzonspor'la anlaştı

​Bordo-mavili kulüpten ses getiren transfer.
10 gün<br>içinde gelecek

10 gün
içinde gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması.
Ani sel ve<br>heyelan olabilir

Ani sel ve
heyelan olabilir

​Meteotoloji'den Doğu Karadeniz için uyarı.
Esrarengiz<br> uçak kazası

Esrarengiz
uçak kazası

Kalkışta yönünü kaybederek hangara çarpan uçaktakilerin kimlikleri açıklanmadı.
Yatırımcılara seslendi

Yatırımcılara seslendi

Erdoğan, Japon iş adamları ile buluştu.
Çakarlar sönecek

Çakarlar sönecek

​Devlet yöneticileri için yol kesilmesine son.
İmar barışında<br>süre uzatıldı

İmar barışında
süre uzatıldı

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.