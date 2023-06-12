TANAP Türkiye'ye 10.2 milyar metreküp gaz taşıyacak

Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği niteliğindeki Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) faaliyete başladığı 2018 yılından bu yana Türkiye'ye 22, Avrupa'ya 24 milyar metreküp olmak üzere toplam 46 milyar metreküp gaz taşındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ‘Doğal Gaz Piyasası 2022 Yılı Sektör Raporu’na göre geçen yıl Azerbaycan'ın Türkiye'ye gaz sevkiyatı 8 milyar 705 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, “Bu yıl Türkiye'ye 10,2 milyar metreküp, Avrupa'ya 12 milyar metreküp olmak üzere 22,2 milyar metreküp gaz ihraç edilmesi bekleniyor” dedi. Gaz sevkiyatının 10,2 milyar metreküpe çıkarılması yıllık bazda 1,5 milyar metreküp artış anlamına geliyor.

Azerbaycan'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için inşa edilen ve 12 Haziran 2018'de faaliyete başlayan TANAP'ın, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ile entegre edilmesiyle Hazar Denizi'ni Türkiye ile birleştirdiklerini dile getiren Memmedov, projenin Türkiye'nin enerji güvenliğini pekiştirdiğini ve Azerbaycan'ın yurt dışına gaz satışına olanak sağladığını vurguladı.

TOPLAM YATIRIM BEDELİ 40 MİLYAR DOLAR

TANAP'ın önümüzdeki yıllarda iletim kapasitesinin mevcut 16 milyar metreküpten, iki katına çıkarılması planı, Türkiye'nin bir 'doğal gaz hub'ına dönüşmesine önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu. TANAP ve Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) toplam yatırım bedelinin 40 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Memmedov, projenin Türkiye'nin enerji koridoru olması yolunda bugüne kadar atılan en stratejik adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

KÜRESEL GELİŞMELER HATTIN ÖNEMİNİ ARTIRDI

Boru hattı kapasitenin 32 milyar metreküpe çıkarılmasıyla birlikte, Azerbaycan ve Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğindeki rolünün artacağını söyleyen Reşad Memmedov, şöyle konuştu: “TANAP projesiyle birlikte Türkiye, doğu ve batı arasında enerji koridoru olmaktan çıkarak ‘enerji hub’ı seviyesine ulaştı. TANAP ile Azerbaycan, güvenilir bir partnerle enerjisini Batıya ulaştırırken, Türkiye de kendi enerji güvenliği için güvenilir bir partner kazanmış oldu. Böylelikle her iki ülke ve Avrupa bu işbirliğinden kazançlı çıkmış oldu. Uluslararası arenadaki gelişmeler TANAP'ın önemini daha da artırdı.”

SOCAR Türkiye'ye 20 milyar dolar yatırım yaptı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan'ın Türkiye'nin enerji sektörüne yönelik yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Memmedov, “Mega projelerin yanı sıra Azerbaycan'ın devlet şirketi SOCAR'ın Türkiye'de enerji sektörüne ikili bazda yaptığı yatırım tutarı 20 milyar dolar civarında. SOCAR, Türkiye'deki petrol, gaz ve petrol ürünleri tedarikçileri arasında ve TPAO ve BOTAŞ ile kapsamlı bir iş birliği bulunuyor” diye konuştu. SOCAR ve TPAO arasındaki ortaklığa dikkat çeken Memmedov, TPAO'nun Azerbaycan'ın Şafak-Asiman, Karabağ ve diğer bazı projelerle ilgilendiğini söyledi.







