EkonomiTanesi 8 liraya kadar yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti

Tanesi 8 liraya kadar yükseldi

Türkiye'nin avokado üretimin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Alanya'da geçen yıl yaşanan don nedeniyle rekoltesi ciddi oranda azalan meyvenin tane fiyatı marketlerde 8 liraya kadar çıktı.

Haber MerkeziAA
Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti.
AA
Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti.
Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti.
AA
Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen yaptığı açıklamada, Türkiye'de yarı tropikal meyve avokadonun yetiştirilmesi için en uygun bölgenin Alanya olduğunu söyledi. İlçenin, ülke avokado üretiminin yüzde 70'ini karşıladığına işaret eden Sevilgen, ticari değeri her geçen gün artan bu meyvenin ihracatının da yapılmaya başlandığını belirtti.

Avokado fiyatlarının son günlerde yükseldiğini, bu duruma geçen kış yaşanan don olayının yol açtığını dile getiren Sevilgen, şöyle devam etti:

"Avokadonun geçen yıl 2-4 lira olan fiyatı son zamanlarda 8 liraya kadar çıktı. Geçen kış avokadonun yüzde 50'si çiçek açtığı sırada dondu. Ürünümüz eksik oldu ve geçen yıla göre fiyatlar yüzde 40-50 arttı. Bu sene ağaçlar çiçek açtı, çok şükür havalar iyi gidiyor, inşallah yaza taze mahsul bol olur.

Avokadonun Türkiye'de bilinirliği arttı. Ülke ekonomisi de daha iyi gittiğinden olsa gerek insanların alım gücü yükseldi ve daha fazla tüketilmeye başlandı. Bu durumun oluşturduğu arz-talep dengesi nedeniyle geçen yıl 2-4 lira arasında satılan ürün 6-8 liraya kadar çıktı."

"ÜRÜN AZ OLUNCA İTHALAT BAŞLADI"

Sevilgen, son yıllarda ihraç ürünü haline gelen avokadonun bu yıl yeterli miktarda üretilememesi nedeniyle ihracat yapamadıkları gibi ithalat yoluna gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Sevilgen, "Ürünün bu yıl az olması nedeniyle yurt dışından avokado getirmeye başladık. Geçen yıl 20 milyon adet avokado satarken bu rakam bu yıl 15 milyon civarında kaldı" dedi.

İthalatın kendileri açısından sorun olmadığını belirten Sevilgen, "Yurt dışı ürünün bize bir zararı yok. Üretimimiz arttığı zaman tüketim daha da artacaktır. Şu anda 30-40 milyon insan tüketiyor. Bir o kadar da potansiyel var. Zaten Türkiye'ye sadece Alanya'nın yetişme şansı yok." diye konuştu.

Birliğe bağlı 84 kayıtlı üretici bulunduğunu söyleyen Sevilgen, üreticileri birliğe kaydolmaya çağırdı. Sevilgen, "Üreticiler bize destek vermeli. Gelip kaydolmalı, birliği güçlendirmeli. Ne kadar büyürsek sorunları o kadar çabuk çözeriz. Güçlenirsek, derdimizi daha iyi anlatırız. Biz avokadoyu seviyor ve yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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