Tank avcısı KARAOK Malezya yolcusu: 108 adet füze yollanacak

Türk savunma sanayisinin havacılık motor merkezi TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, milli İHA ve helikopterler için geliştirdiği motorları birer birer kullanıma sunuyor AKSUNGUR İHA, PD170'le dünyada ilk defa 30 bin fitin üzerine bir pistonlu motorla çıkarken, Bayraktar TB3'ün de yerli motorla uçması için son hazırlıkları yapıldı. Hem irtifa yeteneği hem irtifada güç olarak dünyada bir numara olan yerli motorlar aynı zamanda yakıt sarfiyatında rakiplerinden açık ara önde bulunuyor.