Tank avcısı KARAOK Malezya yolcusu: 108 adet füze yollanacak

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Haziran başında Malezya Savunma Bakanlığı, 18 Nisan'da yayınlanan 18 adet Tanksavar Güdümlü Silah Orta Menzilli Silah (ATGW-MR) ihalesi için beş teklif sahibinin kısa listeye alındığını bildirdi . İhalenin 18 Mayıs’ta kapanması gerekiyordu ancak son teklif verme tarihi 1 Haziran’a kadar uzatıldı.
Malaysian Defence’in haberine göre; Malezya Savunma Bakanlığı, ihaleyi kazanan firmanın Roketsan KARAOK olduğunu açıkladı.
Satın alınacak 18 adet Roketsan KARAOK ATGW-MR sistemi, her fırlatıcı için altı toplamda 108 füze ile birlikte gelecek. Pakette ayrıca bir adet iç mekan simülatörü bulunacak.
Hizmete girdiğinde Karaok, şu anda G-Wagen 4X4 araçlarda bulunan Metis-M ATGW-MR sisteminin yerini alacak. Yeni ATGW-MR, Cendana Otomatik Silah araçlarına yerleştirilecek .