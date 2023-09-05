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Ekonomi

Tank avcısı KARAOK Malezya yolcusu: 108 adet füze yollanacak

Roketsan tarafından geliştirilen kısa menzilli tanksavar füzesi KARAOK ilk ihracatını gerçekleştiriyor. Tek-Er tarafından kullanılabilen ve tank avcısı olarak adlandırılan füze Malezya yolcusu. Malezya Savunma Bakanlığı, ihaleyi kazanan firmanın Roketsan olduğunu açıkladı. Yapılan anlaşma kapsamında Malezya'ya 18 sistemle birlikte 108 KARAOK Füzesi ihraç edilecek.

14:55 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Haziran başında Malezya Savunma Bakanlığı, 18 Nisan'da yayınlanan 18 adet Tanksavar Güdümlü Silah Orta Menzilli Silah (ATGW-MR) ihalesi için beş teklif sahibinin kısa listeye alındığını bildirdi . İhalenin 18 Mayıs’ta kapanması gerekiyordu ancak son teklif verme tarihi 1 Haziran’a kadar uzatıldı.


Malaysian Defence’in haberine göre; Malezya Savunma Bakanlığı, ihaleyi kazanan firmanın Roketsan KARAOK olduğunu açıkladı.



Satın alınacak 18 adet Roketsan KARAOK ATGW-MR sistemi, her fırlatıcı için altı toplamda 108 füze ile birlikte gelecek. Pakette ayrıca bir adet iç mekan simülatörü bulunacak.


Hizmete girdiğinde Karaok, şu anda G-Wagen 4X4 araçlarda bulunan Metis-M ATGW-MR sisteminin yerini alacak. Yeni ATGW-MR, Cendana Otomatik Silah araçlarına yerleştirilecek .



KARAOK’un Teknik Özellikleri








#Karaok
#Füze
#Tank avcısı
#Malezya
#Roketsan
23 dakika önce
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