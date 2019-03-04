Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı

Özellikle ihtisaslaşmış ve kendi alanında uzmanlaşmış meslek liseleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bir meslek lisemiz ahşapta, biri metalde, biri bilişim konusunda en iyisi olsun istiyoruz. Şanlıurfa'da da ciddi bir genç nüfus var. Bu insan kaynağını hem ülkemiz hem de kentimiz için kalifiyeli iş kaynağına dönüştürmemiz lazım. Şu an öğrencilerimizle görüştüğümüzde bütün öğrencilerimiz bölümlerinden, ülke, aile ekonomisine katkı sunmaktan çok memnunlar. Gelecek konusunda bir kaygıları yok, çünkü öğrenci mesleğini seviyor ve bu meslekte yetiştiği zaman işsiz kalmayacağının farkında. Böyle olması bizi de mutlu ediyor.