Ekonomi Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı

Tanzim Satış Noktaları'nda bugünden itibaren pirinç satışları da başladı. Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat 2 bin 500 tona yaklaştı.

Haber Merkezi IHA
Tanzim satışlar devam ediyor.
Tanzim satışlar devam ediyor.

Tanzim Satış Noktaları'nda, bugünden itibaren pirinç satışları başladı. Tezgahlarda, meyve ve sebzenin yanı sıra artık bakliyatlar da yer alıyor. Nohut satışlarının başlamasının ardından, bugünden itibaren vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı.

Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı.

Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti.

Vatandaşlar, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Çok memnunuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Uzak noktalardan ürün almak için tanzim noktalarına geldiklerini belirten vatandaşlar, "Biz, Çubuk'tan geliyoruz. Her yere açılsın bence, çok memnunuz fiyatlardan" ifadelerini kullandı.

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Fabrikalarla yarışan meslek liseleri hedef büyüttü
FOTOĞRAF 19
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Şanlıurfa'da, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerindeki döner sermaye işletmeleri, fabrika gibi ekonomiye katkı sunuyor.
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Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerindeki döner sermaye işletmelerine 9 milyon liralık katkıyla 5. sırada yer alan Şanlıurfa, genç nüfus potansiyeliyle ilk sıralarda yer almak istiyor.
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Her yıl 65 ile 70 bin arasında bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa, 19,8 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olmasıyla dikkati çekiyor.
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Yaklaşık 800 bin öğrencinin eğitim aldığı kentte, 29 bin 630'u öğrenci, 76 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 5 mesleki eğitim merkezinde hem meslek öğreniyor hem de döner sermaye işletmelerinde üretime katılıyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan illere göre mesleki eğitim kurumlarının döner sermaye gelirleri raporlarına göre, 2017 yılında 5 milyon 487 bin lira üretimle 9. sırada yer alan Şanlıurfa'daki meslek liseleri, 2018 yılında yaklaşık 9 milyon liralık üretimle Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'in ardından 5. sıraya yükseldi.
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Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılı vizyonunda, mesleki eğitimin önemli yerinin olduğunu söyledi.
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Turan, Şanlıurfa'nın 800 bin öğrenciyle birçok ilin nüfusunu geride bıraktığını belirterek, öğrencilerin tamamının akademik liselerde ve üniversitelerde okumasının imkansız olduğunu, bu nedenle öğrencilerin meslek eğitimlerine yönlendirerek onların hayata en iyi şekilde hazırlanmasını sağladıklarını ifade etti.
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Meslek liselerinin altyapısının geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Turan, Meslek liselerimizin altyapılarına bakarak, güçlü oldukları alanları ortaya çıkararak bu alanda ihtisaslaşmasını istiyoruz. MEB'in desteğini de sağlayarak öğrencilerimizin Şanlıurfa sanayisine, ülke ekonomisine bizzat katkı sunmasını, üretimin içerisinde yer alarak hem mesleki beceri anlamında hem de kendilerine ailelerine maddi katkı sağlamaları anlamında çok önemli. dedi.
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Okullardaki tüm atölyelerin faal olduğunu ve öğrencilerin kendi alanlarında masa, sandalye, dolap yaparak becerilerini üretime dönüştürdüğünü aktaran Turan, meslek liselerinin 2018 ve 2019 yıllarında ekonomiye yaklaşık 20 milyon lira katkısı sunacağını vurguladı.
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Turan, AB'nin hibe desteğiyle meslek liselerine yeni laboratuvarlar, atölyeler kazandıracaklarını ve gelecek yıldan itibaren bunların öğrencilerin en çok tercih edecekleri okullar arasında yer alacağını söyledi.
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Öğrencilerin ülke ve aile ekonomisine katkı sunmaktan son derece memnun olduğunu kaydeden Turan, şöyle konuştu: Son iki yılda Türkiye'de meslek liselerimiz üretimde ilk sıralarda yer aldı. Hedefimiz Türkiye'de döner sermaye ve ekonomiye katkı anlamında Şanlıurfa'nın ilk iki arasında yer alması. Üretimde şu anda ilk 5'te İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Şanlıurfa var. İlk 5 ilin rakamları birbirlerine yakın ama inşallah gelecek yıl ilk iki sırada olacağız.
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Özellikle ihtisaslaşmış ve kendi alanında uzmanlaşmış meslek liseleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bir meslek lisemiz ahşapta, biri metalde, biri bilişim konusunda en iyisi olsun istiyoruz. Şanlıurfa'da da ciddi bir genç nüfus var. Bu insan kaynağını hem ülkemiz hem de kentimiz için kalifiyeli iş kaynağına dönüştürmemiz lazım. Şu an öğrencilerimizle görüştüğümüzde bütün öğrencilerimiz bölümlerinden, ülke, aile ekonomisine katkı sunmaktan çok memnunlar. Gelecek konusunda bir kaygıları yok, çünkü öğrenci mesleğini seviyor ve bu meslekte yetiştiği zaman işsiz kalmayacağının farkında. Böyle olması bizi de mutlu ediyor.
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Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Esma Güneşli de gelecekte inşaat sektöründe yer almak amacıyla inşaat bölümünde eğitim gördüğünü söyledi.
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İnşaatın genelde erkek mesleği olarak görüldüğünü anlatan Güneşli, Çevremdeki bir çok kişi inşaat bölümünde okuduğumu duyunca çok şaşırıyor.
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İnşaatçılık sadece erkeklere göre bir meslek değil, kadınlar da rahatlıkla bu tür işleri yapabilirler.
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Özellikle inşaat çizimlerinde kadınlar erkeklere göre daha iyi çizimler yapabiliyorlar. Boya yapıyoruz, duvar örüyoruz ve bunu eğlenerek yapıyoruz.
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İnşaat alanında üretimler yaparak ekonomiye katkı sunmaya çalışıyoruz. Meslek liseli olmak hayata önde başlamaktır bizim için. diye konuştu.
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Fabrikalarla yarışan meslek liseleri hedef büyüttü
Türkiye'de en genç nüfus ortalamasına sahip Şanlıurfa'daki mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki döner sermaye işletmeleri, fabrika gibi üretim yapıyor. İllere göre mesleki eğitim kurumlarının döner sermaye gelirleri raporunda 2018'de 5'inci sırada yer alan kentteki meslek liselerinde hedef ilk sıralarda yer almak.


Pirinç satışı da başladı

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