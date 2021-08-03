Tarihin ihracat rekoru: Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 arttı

Zorlu salgın koşullarına rağmen Türkiye’nin ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla 16,4 milyar dolara yükselirken, son 12 aylık ihracat da ilk defa 200 milyar dolar sınırı aşılarak 201,4 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 2021 yılı sonunda 184 milyar dolar, 2022’de 198 milyar dolar hedefi de temmuzda aşıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,5’e yükseldi. Geçen ay en fazla ihracat 8,47 milyar dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleşti.

OTOMOTİV KOLTUĞU KAPTIRMADI

Geçtiğimiz ay 18 sektör ihracatını artırırken, 2 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. En dikkat çekici artışın gerçekleştiği sektör ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 709 milyon dolar artıran Çelik oldu. Türk bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçılar, 128 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Aralarında Yunanistan ve Portekiz’in de bulunduğu 7 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. Otomotiv sektörü, İngiltere’ye ihracatını yüzde 63 yükseltti. Çelik sektörü, İtalya’ya ihracatını 3’e katladı. İstanbul’un Yunanistan’a Kimyevi Maddeler sektörü ihracatı 7 katına çıkarak 80 milyon dolara ulaştı. 52 il ihracatını artırdı.

Mehmet Muş

6 AYDA FİRMA SAYISI YÜZDE 10 ARTTI

Temmuz ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindiriyor. Ocak-temmuz döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 10 artışla 80 bine yaklaştı” dedi. Eximbank tarafından geçen yıl başlatılan ‘Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı’ kapsamında temmuz ayında ilk defa gemicilik sektöründe ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Muş, Türk müteahhitlik sektörünün de 33 ülkede 100 proje ile 6 ayda 6,6 milyar dolarlık iş üstlendiğini vurguladı. Muş, “1972 yılından bu yana üstlenilen proje miktarı 428 milyar dolara ulaşmıştır” dedi.

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İsmail Gülle

HEDEF 300 MİLYAR DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Son 14 yıldır 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımızda ilk defa 12 ayda 200 milyar doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız” şeklinde konuştu. Daha önce 14 Temmuz’da 1,3 milyar dolarla günlük ihracat rekorunun kırıldığını aktaran Gülle, 16 Temmuz’da bu rekorun 1,5 milyar dolara taşındığını ifade etti.

BİN 273 YENİ İHRACATÇI

Bu ay bin 273 firmanın ilk kez ihracat yaptığı bilgisini veren İsmail Gülle, “Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı 10 bin 598’e ulaştı” dedi. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildiği bilgisini de veren Gülle, 6 bin 463 firmanın, ihracat işlemlerinde Türk Lirası'nı tercih ettiğini aktardı.