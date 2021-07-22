Ekonomi Market sayısını 700e çıkaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Market sayısını 700’e çıkaracak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, “Bugün 42 ilde 365 mağazamız var. Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 50 ilde 700’ün üzerinde marketi tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısını 700e çıkaracak
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, şu an 365 olan Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını yıl sonunda 700’ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal girdi pazarında fiyat regülasyonu sağlama amacı güden ve bu görevini bulunduğu yerlerde ifa eden bir kurum olduğunu belirten Arpa, bir yandan çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan sahip oldukları iştiraklerle ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Davut Arpa
Davut Arpa

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı Tarım Kredi Kooperatif marketleri açtıklarını söyleyen Arpa, şöyle devam etti:

“Tarım Kredi Kooperatifleri marketimiz, tarla ile sofra arasındaki köprüyü inşa etmek, yine gıda arzı güvenliğini temin etmek amacıyla kurulmuştur. Bir yandan da özellikle gıda enflasyonuna konu kalemlerde, fiyat regülasyonu amacı güden bir şirketimiz. Biz bu şirketimiz marifetiyle doğrudan sözleşmeli üretim veya ürün değerlendirme kapsamında temin etmiş olduğumuz çiftçi ürünlerini, kendi tesislerimizde ve bize ait olmayan tesislerde gıda mühendislerimizin refakatinde işleme sürecinden geçirip tüketicilerimizin istifadesine sunuyoruz.”

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