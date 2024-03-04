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Ekonomi

Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: 4 binden fazla satış noktasında fiyatları sabitleyecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ramazan ayı kampanyası kapsamında, tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde fiyatları sabitleyecek ve tarımsal girdilerde indirim uygulayacak. Türkiye genelindeki 2 bine yakın kooperatifte de motorin, zirai ilaç ve tohumda, vade farkı uygulanmadan hasat sonu vadeli satış yapılacak

11:15 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.


Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amacıyla 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak.


Yemlerde indirim


Öte yandan, Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde, motorin, zirai ilaç ve tohumda, kampanya süresince vade farkı uygulanmadan hasat sonu (31 Ağustos) vadeli satış yapılacak.


Karma hayvan yemlerinde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek. İndirime ek olarak söz konusu yem satışlarının üreticilere vade farkı uygulanmadan 4 ay vadeli yapılması sağlanacak.


Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak.

Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde, fiyatlar çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.






#kooperatif market satış noktası
#Ramazan ayı
#Tarım Kredi
#tarımsal girdi
17 dakika önce
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