Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: 4 binden fazla satış noktasında fiyatları sabitleyecek

Türkiye genelinde otomotiv satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu ve tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı. Yılın ilk 2 ayında segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.