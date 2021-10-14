Ekonomi Tarım ÜFE eylülde yüzde 1,46 artış gösterdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ÜFE eylülde yüzde 1,46 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,46, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,35 artış gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Tarım ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 1,46, yıllık yüzde 23,35 arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerine göre, endeks eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,71 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,39 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,23 azalış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,02 azalış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 59,27 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 44,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 35,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar alt grupları izledi. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 5,4 ile üzüm, yüzde 6,55 ile çeltik ve yüzde 11,94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular şeklinde sıralandı.

Aylık en fazla artış yüzde 15,84 ile lifli bitkiler alt grubunda görüldü.

Bunu yüzde 8,67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 7,24 ile tropikal ve subtropikal meyveler takip etti. Aylık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 2,65 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,68 tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar şeklinde sıralandı. Aylık en fazla azalış ise yüzde 6,53 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda görüldü.

Eylülde, endekste kapsanan 84 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 40 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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