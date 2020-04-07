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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var

Koronavirüs salgınıyla mücadelede su kullanımı büyük önem taşıyor. Peki başta İstanbul olmak üzere barajlardaki su miktarı bu mücadele için yeterli mi? Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre, barajlarda yeteri kadar su var. Hiç yağış almasa bile, İstanbul'un 7 ay yetecek kadar suyu var.

Haber Merkezi AA
Hiç yağış almasa bile, İstanbul'un 7 ay yetecek kadar suyu var.
Hiç yağış almasa bile, İstanbul'un 7 ay yetecek kadar suyu var.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajlardaki doluluk oranına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye genelinde, 1 Ekim 2019- 6 Nisan 2020 tarihlerinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,7 azalma olduğunu aktaran Pakdemirli, işletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve sulama maksatlı toplam 360 depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu ifade etti. Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirerek, "Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su var ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, 4 büyük şehrin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

  • "İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibarıyla 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesinde. Bulunduğumuz mevsim itibarıyla halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor."

Ankara'daki barajlarda ise 346 milyon metreküp su bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor." ifadesini kullandı.

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"Gereksiz yere israf etmeyelim"

Pakdemirli, Kovid-19 nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke genelinde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlanarak peyderpey hayata geçiriyoruz."

İstanbul barajları alarm veriyor: 2014'ten beri en düşük seviyede
GÜNDEM
İstanbul barajları alarm veriyor: 2014'ten beri en düşük seviyede

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
FOTOĞRAF 24
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.


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Bakan Pakdemirli'den baraj doluluk oranlarıyla ilgili açıklama.
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