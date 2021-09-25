Sözleşmeli üretim artacak

Dünyada genel fiyatlama ile ilgili kriz olduğunu, bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Pakdemirli, üreticinin de tüketicinin de bu konuda bedel ödediğini vurguladı.

Bakan Pakdemirli, çözüm için sözleşmeli üretimi işaret etti.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Türkiye’de sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde kayıtlı sözleşmeli üretim yüzde 5. Ancak Amerika’da bitkisel üretimde yüzde 80-80. Bunun üreticiye, tüketiciye, devlete faydası var. Enflasyonun düşmesine faydası olacak. Bir günde tüm sistem değişecek diye bir şey yok ama gönüllülük esası ile çalışacak. Çiftçimiz razı olursa o şartlara baştan girecek ama finansman da sağlayacak. Gübresini, tohumunu, ilacını alacak ve yoluna devam edecek. Hasat günü satacağı ürününü fiyatını baştan bilecek.”

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Sözleşmeli üretimin önemini sürdüren Pakdemirli, Türkiye’de bunun en iyi örneğinin şeker pancarında görüldüğünü sözlerine ekledi.

ÇİFTÇİNİN HESABINA 20.7 MİLYON TL YATTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: “Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira, toprak analizi desteği kapsamında 95 bin lira, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Destek bizden, üretmek sizden.”

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