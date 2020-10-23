Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirliden destek açıklaması Bugün hesaplara yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den destek açıklaması: Bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli.

Yalova'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00’den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi program için Yalova’ya geldi. Bakan Pakdemirli, kentte ilk olarak Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi’nin açılışına katıldı. Bakanlık olarak temel görevlerinin doğal güzellikleri korumak ve kullanma dengesi içinde gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda, Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje ile birlikte başta su kuşları olmak üzere birçok türün barınma ve beslenmesi için daha büyük bir yaşam alanı sunduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, 2018'de başlanan projenin maliyetinin 10 milyon 700 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Bugüne kadar 49 sulak alanla ilgili çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Türkiye'de kayıt altındaki 481 farklı kuş türünden 224’ünün Hersek Lagünü'nde olduğunu söyledi.

'SON 18 YILDA YALOVA'YA 400 MİLYON LİRA YATIRIM'

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Yalova’daki ikinci durağı Kivi Hasat Töreni oldu. Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin bereketli bir coğrafyada bulunduğunu ve dört mevsimde üretim ve hasat gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, son 18 yılda Yalova’ya toplam 400 milyon lira destek ödemesi ve yatırım yaptıklarının altını çizdi.

'KİVİ ÜRETİMİMİZ, SON 18 YILDA 30 KAT REKOR ARTIŞLA 74 BİN TONA ULAŞTI'

Türkiye’nin dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkelerinden birisi olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, ''Kivinin de içinde olduğu yüzlerce ürün bu coğrafyada yetişiyor. Dünya’da kivi üretimi yaklaşık 4 milyon ton. Ülkemiz ise yaklaşık 31 bin dekar alanda yapılan kivi üretimi ile dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline geldi. Son 18 yılda, kivi üretimimiz 30 kat gibi rekor bir artışla 2 bin 500 tondan 74 bin tona ulaştı. Yalova’mız da yıllık 25 bin ton kivi üretimi ile Türkiye’de birinci sıradadır'' ifadelerini kullandı.

Yalova'da 6 bin 300 dekar alanda kivi üretimi yapıldığını ve 2 bin aileye gelir kapısı olduğunu bildiren Pakdemirli, Yalovalı çiftçilerin 2019 yılında 3 milyon dolarlık kivi ihracatı yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyerek, kivi üreticilerine de dekar başına 19 lira mazot ve gübre desteği verdiklerini niteledi.

ÜRETİCİLERE DESTEK MÜJDESİ

Bakan Pakdemirli, Yalova’da ormancılık alanında bu yıl içinde yapacakları yaklaşık 5 milyon lira yatırım ile yöre halkına yaklaşık 18 milyon lira ek gelir sağlayacaklarını söyledi. Üreticilere bugün saat 18.00’den sonra destekleme ödemesi yapacaklarının müjdesini veren Pakdemirli, şunları söyledi:

  • ''Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında; 262 bin 641 yetiştiricimizin 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi, malak desteği ödemesi kapsamında; 3 bin 610 yetiştiricimizin, 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira destek ödemesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında; 413 projeye, 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00’den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun'' açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli duyurdu: 1049 projeye 243 milyon lira hibe
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli duyurdu: 1049 projeye 243 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kütlü pamuk primi arttırıldı
EKONOMİ
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kütlü pamuk primi arttırıldı

Bakan Pakdemirli: Yanan alanların bir metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: Yanan alanların bir metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak
Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.