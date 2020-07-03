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Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya'daki patlama sonrası harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya'daki patlama sonrası harekete geçti

Sakarya-Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Bakan Pakdenirli patlama sonrası orman genel müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz destek için bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Bakan Pekdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya'ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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