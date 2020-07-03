Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya'daki patlama sonrası harekete geçti

Karadeniz'in hırçın dalgalarından elektrik üretilecek

Trabzon'da dalga, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretilmesi için '3'lü temiz ve yenilenebilir enerji' projesi hazırlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından geliştirilen proje ile hem temiz enerji elde edilmesi hem de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.