Tarımda yeni dönem başlıyor: Çiftçilerin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek

Çelik, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili olacağını kayda değer bulduklarını belirterek

, “İçerisinde STK’ların da bulunacağı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması sorunların çözümü noktasında sektörümüzü doğru adrese götürecektir. Yıllarca olması gereken de buydu ve biz bu konuda taleplerimizi devamlı dile getiriyorduk. Dolayısıyla Bakanlığımızca politikaların tespitinde planlanması ve koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak olmasını kayda değer buluyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli gelişmelerden biridir” ifadesini kullandı.