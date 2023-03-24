Tarımda yeni dönem başlıyor: Çiftçilerin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek

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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada önemli konuları kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşması ile tarım sektöründe yaşanılan büyük sıkıntıların artık geride kalacağına dikkat çekerek “ Yeni yasayla birlikte yıllarca tarımın kanayan yaraları sarılmış olacaktır. Özellikle üretimin planlanması noktasında son derece önemli bir adım atılmıştır. Tarımsal üretimin planlanması ile birlikte 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesinin sağlanması yanında verimlilik de artırılacaktır. Daha da önemlisi çiftçilerimizin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılacak iyi bir üretim planlamasının sektörün önünün açacak önemli bir hamle olarak görüyoruz “ dedi.