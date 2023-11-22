Tarımda yeşil enerjiye 2.8 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar tarımda yenilenebilir enerji projelerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü aracılığıyla toplamda yaklaşık 2,8 milyar lira destek sağladıklarını belirtti. Yumaklı, tarımın iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden olduğunu ve ‘iklim dostu’ tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.Yumaklı, “Bakanlık olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın teşvik ediyor ve destekliyoruz. TKDK ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji tesisleri için hibe veriyoruz. Tarım sigortaları kapsamında yenilebilir enerji kullanan sigortalılara ek indirimler yapıyoruz. Yeni teknolojilerin kullanıldığı sistemleri de destek kapsamına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİYE YATIRIM ÇAĞRISI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun bugüne kadar kırsal alandaki 1191 yenilenebilir enerji projesine 2,4 milyar lira hibe desteği sağladığını, bu hibelerle kırsalda 4,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini aktaran Yumaklı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından da 968 projeye 413 milyon destek sağlandığını söyledi. Yumaklı, kendi enerjisini üretebilen tarımsal tesislerin sayısının daha da artırması için gereken adımları attıklarına ifade ederek, “Bütün üreticilerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini bildirdi. Denizlerdeki sucul varlıkları korurken balıkçılık sektörünü de desteklemeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, son 20 yılda balıkçılara 17,9 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 12,6 milyar lira yetiştiricilik desteği, 341,9 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği verdiklerinin altını çizdi.







