Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımsal destek ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Tarımsal destek ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

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