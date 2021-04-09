Tarımsal destek ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.
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