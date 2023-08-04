|
Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca 19 milyon 941 bin 875 lira Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

11:27 . 4/08/2023 Cuma
AA
Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında, çiftçilere 19 milyon 941 bin 875 lira ödeme yapılacak.


Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.


Buna göre, toplam 19 milyon 941 bin 875 lira destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.


  • Bu kapsamda, kırsal kalkınma yatırım desteği 10 milyon 119 bin 132 lira, Uzman Eller Projesi desteği 8 milyon 734 bin 743 lira ve düve alım desteği 1 milyon 88 bin lira olarak belirlendi.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#çiftçi
#tarımsal destek ödemesi
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları - 4 Ağustos 2023