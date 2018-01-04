Taşerona kadro sürecindeki işçilere sınav uyarısı



Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt ve Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sinan Aktaş ile birlikte kadroya geçiş süreci ile ilgili olarak Soma Belediyesi’nde bilgilendirme toplantısı yaptı.

Belediyede taşeron olarak çalışan işçilere hitaben konuşan SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, taşeron kadrolarda çalışanlara hayırlı olsun dilekleriyle başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Taşeron kadrolarda çalışan arkadaşlarımızın belki de en büyük hayali kamuda daimi içi yani kamu statüsünde çalışabilmekti. 24 Aralıkta 626 sayılı KHK yayınlandı ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. 2 Nisan 2018 tarihine kadar bu süreçler tamamlanacak. 11 Ocak’a kadar başvurular alınacak. Sonrasında bir araştırma süreci olacak. Bunun ardından bir sınav süreci olacak ve 2 Nisan tarihine kadar istisnasız bir şekilde hepiniz bu kadrolara kavuşmuş olacaksınız."

"Sınavdan korkmayın, sınav fırsatçılarına itibar etmeyin"

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Sınavla ilgili endişeler olduğuna da dikkat çeken Kurt, "Bize yansıyan en çok soru sınavla ilgili endişeler olduğu yönünde. Bu sınav belirtildiği üzere sözlü, yazılı ya da uygulamalı şekilde olacağı belirtiliyor. Ancak niteliği itibarıyla nasıl yapılacağı henüz kararlaştırılmış değil. Muhtemelen şubat ayı içerisinde bu belirginleşecektir. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, herhangi bir kursa, dershaneye kesinlikle gitmeye gerek yok. Böyle bir araştırma içerisine girmeye de gerek yok. Herhangi bir kitap satın almanıza da gerek yok. Bunu bir fırsata dönüştürüp de sizin beklentilerini suistimal etmek isteyenler de olursa bunlara tenezzül etmeyelim. Kesinlikle itibar etmeyelim. Şöyle ifade edebilirim, bugün bildiğinizden daha fazla bir şey bilmenize ve öğrenmenize gerek yok. Kadroya geçmem için benim çok özel bir çalışma temposuna girmem lazım diye bir endişeniz olmasın. Bu süreç en kısa sürede hayırla sonuçlanacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin kıdem tazminat hakları heba olmayacak"

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Manisa İşkur İl Müdürü Sinan Aktaş ise, "Medyada yayınlanan haberlerde kıdem tazminatları, yıllık izin haklarından feragat edileceğine dair manipülasyonlar yapılmaktadır. Oysa bu daha önce çıkan iş kanununun 112. maddesinde taşeron yasası çıkmasa dahi çalışmış olduğu kurumdaki bütün haklarının yüklenici firma tarafından verilmeyeceği yine kamu tarafından verileceğine dair kanun vardır. Yeni çıkan kanunda da bunun aynısı var. Buradaki feragatten kasıt diğer yüklenici firma ile herhangi bir icralık durumunuz vs varsa bunlardan feragat edeceğiniz anlamına geliyor. Kesinlikle kıdem tazminat hakkınız heba olmayacak. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Tekrar hepinize hayırlı olsun" diye konuştu.

Programa Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ile kurum amirleri ve kadroya geçiş hakkı kazanan belediye çalışanları katıldı.