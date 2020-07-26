Tasfiyeden zirveye Halkbank: ABD-FETÖ saldırdıkça Halkbank büyüyor

Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için 1933 yılında kurulan Halk Bankası; mal katlığı, hayat pahalılığı ve yüksek faiz baskısı altında ağır ekonomik şartların yaşandığı bir dönemde Türk KOBİ’lerine ve sanayicisine nefes aldırdı. 1950 yılına kadar finansman sağladığı Halk Sandıkları kanalıyla önemli bir kredi hizmeti veren Halk Bankası, 1990 yılların başına kadar esnaf, sanatkârlar ve küçük işletmelerin sektördeki ilk bankası oldu.

BATIK BANKALARLA BİRLEŞTİRİLDİ

Ancak 90’lı yıllarda Türk Bankacılık sektörünün içinin boşaltıldığı süreçte Halk Bankası da uçurumun kenarına getirildi. 1992 yılında Türkiye Öğretmenler Bankası (Töbank), 1993 yılında Sümerbank ve 1998 yılında Etibank’ın devredilmesiyle birlikte Halkbank’ın mali yapısı adeta çökertildi. Onlarca bankanın içinin boşaltıldığı 28 Şubat zulüm ortamında Halk Bankası da özelleştirme kapsamına alındı.

IMF’NİN TALİMATIYLA KAPISINA KİLİT VURULACAKTI

Kasım 2001’de kamu bankalarının yeniden yapılandırma çalışmaları konusunda TBMM KİT Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bilgi veren Dönemin Kamu Bankaları Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akışık, “Ziraat ve Halk Bankası’nın 2002 yılı sonuna kadar özelleştirmeye hazır hale getirilecek” sözleriyle IMF’nin talimatını Meclis’in çatısı altında ifade etmekten çekinmemişti. Vural Akışık, yaptıkları çalışmalarla kamu bankalarının özelleştirme sürecini 2002 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini ifade etmişti.

TASFİYEDEN ZİRVEYE HALKBANK

2001 yılında IMF’nin talimatıyla tasfiye edilmek istenen Halkbank, iktidarın el değiştirmesiyle kapatılmaktan son anda kurtarıldı. O dönemde orta boy bir işletme kadar değer biçilmeyen Halk Bankası, daha sonraki yıllarda hızla toparlandı ve zirveye doğru yol almaya başladı. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle aktif büyüklüğü 491 milyar lirayı bulan banka, şu anda Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası konumunda. Halkbankası’nın Türk KOBİ bankacılığındaki pazar payı yüzde 19,4 civarında bulunuyor.

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EKONOMİ Halkbank'a karşı ABD'de dava açıldı

Tam bağımsızlık yolunda yürümeye devam

Berat Albayrak

ABD’deki siyasi manipülasyona tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda yürümeye devam edeceğini vurguladı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; ABD’nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde, hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldığını belirtti.

YENİ BİR TİYATRO MU?

Bakan Albayrak, “Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor. Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır. Türk milletini ve devletini sindirme amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı asla duruşumuzdan, politikalarımızdan taviz vermedik, geri adım atmadık. Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz. Türkiye’nin, ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir” dedi.