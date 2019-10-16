Ekonomi Taşıt kredisinde faizler 1,5 yılın en düşüğünde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşıt kredisinde faizler 1,5 yılın en düşüğünde

Taşıt kredi faizleri, ekimin ilk haftasında aylık ortalama yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Otomotiv sektörü temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile pazarın 400 bini aşabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi. Yılın ikinci yarısından itibaren başlayan taşıt kredi faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareket ekim ayında da sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ve eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı’nda sırasıyla 425 ve 325 baz puanlık politika faizi indirimi, taşıt kredi faiz oranlarını da aylık ortalama yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2’nin altına çekti.

KAMPANYA ETKİLİ OLDU

Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı “Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası” da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.

SEKTÖR HAREKETLENİR

Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı. Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankasının faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4, temmuzda yüzde 2,3, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42’ye indi. Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz oranları, özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1,3’ün altına gelebilir.

OTOMOTİV PAZARI 400 BİNİ AŞABİLİR

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşmişti. 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar, geçen ay büyüme kaydetti. Taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla otomotiv pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 büyüdü. Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 azalarak 281 bin 309 olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.

İşbirliği yeni firmalarla büyüyor

  • Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.

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