Tavsiye üzerine başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Çileğin üzerine kar yağana kadar devam edecek olan hasatla birlikte bu yıl ki rekolte üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Gümüşhane’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün İl Özel İdaresi kaynaklarıyla desteklediği organik çilek bahçesi hem köylü kadınlara ekmek kapısı oldu hem de köydeki herkesin çilek dikmesine neden oldu.

Yüksel Yılmaz ve 3 akrabası tarafından başka bir akrabalarının tavsiyesi üzerine köyün Devrençi mahallesinde 4 yıl önce kurulan 6 dönümlük bahçede üretilen organik çileklerin hasadına başlandı.

Aile bireyleri ve köydeki kadınlarla gerçekleştirilen hasatta toplanan çilekler tahtadan yapılan kasalara doldurularak Gümüşhane’deki satış noktalarına götürülüyor. Çileğin üzerine kar yağana kadar devam edecek olan hasatla birlikte bu yıl ki rekolte üreticilerin yüzünü güldürüyor.

İHA Boyluca köyünde 4 yıl önce tavsiye üzerine devlet desteğiyle kurulan çilek bahçesinde yeni sezonun ilk hasadı başladı.

Hiçbir kimyasal kullanılmaması nedeniyle tadı ve aromasıyla diğer çileklerden ayrılan çilek bahçesi sayesinde köydeki herkesin evinin önü bahçesi çilek bahçesine dönüşürken, komşu köylerden de çok sayıda kişi bu işi yapmak için sürekli üreticilere sorular soruyor.

Çilek tarlasında hasat yapan işletmecilerden Hakkı Yılmaz, yaz aylarında aile bireyleri ve köy sakinleriyle birlikte çilek tarlasını işlettiklerini belirterek, “Bu tarlayı çevirdikten sonra ne yapalım diye düşünürken, mühendis bir akrabamız bizim önümüzü açarak burayı çilek tarlası yapmamızı tavsiye etti. Bizde bunun üzerine Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ettik. Onlar da gelip baktılar ve onların desteğiyle bu işi yapmaya karar verdik. 4 yıl önce başladık ve halen devam ediyoruz. Yaklaşık 6 dönümlük bir alandayız. Yaz aylarında buradayız. Aile bireylerimiz ve köy sakinleriyle birlikte burayı işletiyoruz” dedi.

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İHA Üreticiler iç piyasaya ürün yetiştiremediği için çevre illerden gelen taleplere 'yok' demek zorunda kalıyor.

KÖYDE KENDİSİNDEN GÖREN ÇİLEK EKİYOR

Ürünün çok iyi olduğunu ve talebin çok fazla olması nedeniyle pazar sorunlarının olmadığını kaydeden Yılmaz, “Günden güne daha da artıyor talep. İl dışından da talep var ama yetiştiremiyoruz. Çalıştırmak için adam bulamıyoruz. Burada toplayanların bir kısmı kendi ailelerimiz, diğer bir kısmı da köy sakinleri. Bu yılın ilk hasadını topladık. Üzerine kar yağıncaya kadar hasat devam edecek” diye konuştu.

Hiçbir ilaç kullanmadıklarını ve ürünün tamamen organik olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bizden sonra gelip nasıl yaptığımızı çok soran oldu. Bizde mutlaka her gelene edindiğimiz bilgileri aktarıyoruz. Civar köylerimizden de çok soran var. Şuanda bizim köyümüzde evinin önünde nerdeyse herkesin çilek bahçesi var” ifadelerini kullandı.

İHA Hiçbir ilaç kullanılmayan çileklerin tamamen organik olduğu belirtildi.

SICAK HAVADA ÇİLEK HASADI ZORLUYOR

Yılmaz’ın kız kardeşi olan 2 çocuk annesi Necmiye Yılmaz ise Gümüşhane’den gelerek hasat konusunda yardımcı olduğunu belirterek, “Ben Gümüşhane’den geldim yardımcı oluyorum, hasat döneminde yardımcı oluyorum. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Zevkli bir iş zaten. Sıcak hava bazen etkiliyor ama hep birlikte hallediyoruz” şeklinde konuştu.

Eşinin işi nedeniyle Çorlu’dan yeni geldiklerini ve çilek tarlasında hasat yaptıklarını ifade eden Hava Yılmaz da güneşli havalarda işin zorladığını çileklerinin tadının çok güzel olduğunu, reçelinin de çok güzel olduğunu belirterek herkese tavsiye etti.

FOTOĞRAF 18 Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümü özellikle son yıllarda büyük ilgi görüyor. Geceden ıslanan nohutların kemik suyu ile pişirilerek acı toz biber ve çeşitli baharatların karışması ile yapılan nohut dürüme çevre kentler ve yurt dışından da talep geliyor. Yaz dönemlerinde memleketlerine dönen gurbetçiler yedikleri nohut dürümünü yaşadıkları ülkeye de götürüyor. Kentteki bir işletmeci, özellikle gurbetçilerin ve çevre illerden gelen vatandaşların istekleri doğrultusunda pişmiş nohudu özel yöntemlerle soğutarak istenilen yere ulaştırılmasını sağlıyor. 'TURİSTLERİN YÜZDE 50'Sİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜYOR': Kentteki en tanınmış dürümcülerden birinin 3'üncü kuşak işletmeciliğini yapan Ahmet Kesen, nohut dürümünün kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Gaziantep yöresinde yetiştirilen nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz. Daha sonra süzerek zaman ayarlı kazanlarda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz... İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin geneli nohut dürümünü çok beğeniyor ve geri döndüklerinde çevresindekilere tavsiye ediyor... Son yıllarda başta gurbetçi müşterilerimiz olmak üzere gidecekleri yere nohut götürmek isteyenler çoğaldı. Biz de bunun için isteğe bağlı acılı ya da sade nohudu önce doğal ortamında sonra buzdolabında soğutarak götürüleceği yer için hazırlıyoruz... Kente gelen yerli turistlerin yüzde 50'si buraya uğruyor ve yanlarında nohut götürüyorlar. Yurt dışına veya il dışına götürülecek siparişlerimizden ekstra para talep etmeden soğutma işlemi yaparak paketliyoruz diye konuştu. 'HEM BESLEYİCİ HEM UCUZ': Sivas'tan gezi için Gaziantep'e gelen Hasan Yıldırım, Biz 10 yıl burada kaldık. Daha önce memlekete götürmüştüm. Şimdi ne zaman Gaziantep'e gelsem çevremdekiler hep nohut istiyor. Ben de burada paket yaptırarak yanımda götürüyorum. Bu lezzeti başka bir yerde bulamıyoruz. Müthiş derecede besleyici bir şey hem çok sağlıklı hem çok ucuz diye konuştu. Gaziantep'e Tekirdağ'dan turistik gezi için geldiğini ve nohut dürümünü sosyal medya yorumlarından yola çıkarak denediğini ifade eden Fatih Şeker ise, İlk kez nohut dürümü yedim çok güzel buldum. Burayı sosyal medyadan gördük. Denedik ve gerçekten söylenilen övgüleri hak ettiğini gördüm dedi. 'ALMANYA'DAN İSTEYEN OLUYOR': Almanya'da yaşayan Bedriye Polat ise Gaziantep'e her geldiklerinde muhakkak nohut dürümü yediklerini belirterek, Çok seviyoruz. Çok muazzam bir tadı var. Almanya'da böyle bir tat yok. Memlekete gelirken akrabalarımız bizden nohut istiyor. Biz de buradan alıp götürüyoruz şeklinde konuştu. 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümüne çevre illerin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep var.

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