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Ekonomi

TB2’ye anıt

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya savaşına ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

Canberk Doğan
04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ın makamını Türk silahlarının maketi süslüyor.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ın makamını Türk silahlarının maketi süslüyor.

Ukrayna savaşta kullandığı Türk yapımı askeri hava ve kara araçları adına anıt dikmeye hazırlanıyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya savaşına ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Ukrayna’nın savaşta kullandığı Türk yapımı Kirpi ve Bayraktar TB2 SİHA’lara atıfta bulunan Bodnar, savaş sırasında adına şarkılar bestelenen TB2 SİHA’lar için anıt dikileceğini söyledi. Bodnar, “Bayraktarlara şarkı yazılıyorsa bu onun ne kadar etkin olduğunu gösteriyordur. Bu araçları kullanan askerlerimiz memnun. Bizde şöyle bir gelenek var. Savaştan sonra teçhizatlara anıt dikeriz. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ukrayna genelinde yapılmaya başlandı. O yüzden savaş bittiğinde kullanım dışı kalan araçların hepsi anıtlaştırılacak. Orada Türk ürünleri de olacak diye düşünüyorum” dedi.

FAVORİSİ KIZILELMA

Türkiye’nin hızla büyüyen hava savunma sanayiinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Bodnar şöyle konuştu: “Bu alanda iş birliği yapmamız çok önemli. Hem Atak-2’de hem de savaş uçağı Kaan’da Ukrayna’dan parçalar var. O yüzden bu alandaki iş birliğimizin hem Türkiye’nin hem de ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şu an hem firmalar arası hem de savunma sanayii sektörleri arası iş birliği söz konusu. Kaan’ın tanıtımından birkaç gün önce İstanbul’da Teknofest vardı. Orada da bazı sözleşmeler yaptık. Yine Ukrayna parçalarıyla beraber üretilecek ANKA-3 de gelecek vaat ediyor. Şu an için favori savaş uçağım Kızılelma. Hava çatışmalarına çok farklı bir yaklaşım ve felsefeyle hazırlanıyor.”



#TB2 Bayraktar
#İHA
#SİHA
#Ukrayna
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