Ukrayna’da ‘Bayraktar’ anıtı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, savaş sırasında adına şarkılar bestelenen Türk yapımı silahlar için anıt yapılacağını söyledi.

Büyükelçi Bodnar, süresi iki ay uzatılan tahıl koridoru ve devam eden savaşa ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

KORİDORA YENİ LİMAN

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez 2 ay uzatılan tahıl koridoru ile ilgili sorunlar yaşadığını ifade eden Bodnar, “Tahıl koridoru, global gıda güvenliği için büyük önem arz etmekte. Pivdenny Limanı da anlaşmaya dahildi” dedi. Bodnar, bu limana giriş için en az 26 geminin beklediğini kaydetti. Bogdan ayrıca şu ana kadar 30 milyon tonun üzerinde gıda ve tahılın koridordan geçtiğini belirtti.

KARA YOLU ALTERNATİF DEĞİL

Kara yoluyla tahıl ihracının da devam ettiğini ancak deniz yolu kadar etkin olmadığını belirten Bodnar, “Tahıllar, geleneksel olarak kara yolu taşımacılığında Polonya Romanya Slovakya ve Macaristan üzerinden gidiyor. Ancak uluslararası pazara açılma yolunda hala en önemli yol deniz yolu” diye konuştu.

BAYRAKTAR VE KİRPİ UKRAYNA’NIN GÖZDESİ

Ukrayna’nın savaşta kullandığı Kirpi ve Bayraktar TB-2 gibi silahlara atıf yapan Bodnar, “Bayraktarlara şarkı yazılıyorsa bu onun ne kadar etkin olduğunu gösteriyordur diye düşünüyorum. Bizzat bu ekipmanları teçhizatı kullanan kişilerden geri dönüşler alıyorum. Bu araçları kullanan askerlerimiz oldukça memnun. Bizde şöyle bir gelenek var. Savaştan sonra rol oynayan teçhizatlara anıt dikeriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ukrayna genelinde yapılmaya başlandı. O yüzden savaş bittiğinde kullanım dışı kalan araçların hepsi anıtlaştırılacak. Orada Türk ürünleri de olacak diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

FAVORİSİ KIZILELMA

Türkiye'nin özellikle hava savunma sanayisinin hızlı ilerlemesinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Bodnar, “Bu alanda iş birliği yapmamız çok önemli. Hem Atak-2’de hem de savaş uçağı Kaan'da Ukrayna'dan parçalar var. O yüzden bizim bu alandaki iş birliğimizi hem Türkiye'nin hem de ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Bodnar, “Şu anda hem firmalar arası hem de savunma sanayi sektörleri arası iş birliği söz konusu. Kaan’ın tanıtımından birkaç gün önce İstanbul'da Teknofest vardı. Orada da bazı sözleşmeler yaptık. Yine Ukrayna parçalarıyla beraber üretilecek ANKA-3 de gelecek vaat ediyor” diye konuştu.

Şu an için Kızılelma’nın favori savaş uçağı olduğunu belirten Bodnar, “Uçuş testleri yapılan bir ürün artık hava çatışmalarına çok farklı bir yaklaşım ve felsefeyle hazırlanıyor bu ürün. Ve Kızılelma sadece havada üstünlük sağlamaya değil aynı zamanda insanların can güvenliğini sağlamayı da amaçlıyor” dedi.

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