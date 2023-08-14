TCDD İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alacak

Yüksek hızlı tren (YHT), saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hıza çıkabilen demiryolu trenleridir. Yüksek hızlı trenler, geleneksel demiryolu trenlerinden daha hızlı ve daha konforlu olmaları için tasarlanmıştır. Bu haberimizde TCDD bilet fiyatları, YHT nereden geçiyor, durakları ve güzergahları, ile yüksek hızlı trene hangi durakta ne zaman, saat kaçta kalkıyor bilet nasıl alınır? sorularına cevap bulmaya çalışacağız. İşte son dakika YHT hakkında güncel haber ve bilgiler.