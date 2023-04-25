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Ekonomi

TCG Anadolu ziyaretçilerini gururlandırıyor

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti sürdü. Ziyaretçiler, geminin içinde zırhlı askeri araçların bulunduğu bölümü ve helikopterlerin yanı sıra silahlı insansız hava aracının (SİHA) da yer aldığı güverteyi gezme imkanı buldu.

12:22 . 25/04/2023 Salı
AA
TCG Anadolu’yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu’yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

Fatih'teki Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Askeri personeller tarafından gruplar halinde içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretçiler, geminin içinde zırhlı askeri araçların bulunduğu bölümü ve helikopterlerin yanı sıra silahlı insansız hava aracının (SİHA) da yer aldığı güverteyi gezme imkanı buldu.

"İnşallah bunun daha büyüğünü yaparız"

TCG Anadolu'yu görmek için Lüleburgaz'dan gelen Deniz Eren, "Geldim gezdim çok süper, yapanların eline sağlık. İnşallah bunun daha büyüğünü yaparız. Lüleburgaz'dan özellikle bu gemiyi görmek için geldim. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Kızılelma vardı içeride onu gördüm özellikle, TB3, çıkarma gemileri, tanklar çok güzeldi." dedi.

2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

Gemiyi gezince gururlandığını belirten ziyaretçilerden Şerif Zor ise, "Çok güzel, Allah devlete millete zeval vermesin, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gezdim çok güzel. Tankları, SİHA'ları, Kızılelma'yı gördüm. Havuzu, gemilerin çıkacağı yeri gördüm çok gururlandım, mutlu oldum." diye konuştu.

TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu Limanı'nda 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.

TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi. Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti. Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti. TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.


#savaş gemisi
#TCG Anadolu
#ziyareti
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