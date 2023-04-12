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Ekonomi

TCG Anadolu’dan ‘kemankeş’ müjdesi: Selçuk Bayraktar duyurdu

Türk savunma sanayiinin tek seferdeki en büyük projesi olan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine sunuldu. Törende, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın ‘Kemankeş’ müjdesi de oldukça kritikti. Bayraktar, yeni füze Kemankeş ile ilgili "Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız. Bu sistemi Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif, TB3'ten atılabilecek, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor." dedi.

12:33 . 12/04/2023 Çarşamba
Diğer
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Mavi Vatan için belki de önümüzdeki 50 yılı doğrudan etkileyecek bir adım olan dünyanın ilk SİHA gemisi
TCG Anadolu
, Tuzla’da düzenlenen törenin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na resmen teslim edildi.

TCG Anadolu Amfibi Hücum Çıkarma Gemisi'nde, uzun süredir çok farklı sistemlerin test süreci devam ediyordu. TCG Anadolu’da görev alacak Kızılelma, Hürjet, Bayraktar TB-3 gibi platformlarla ilgili yapılacak çalışmalar da sürüyor. Bu platformların gemiye nasıl iniş/kalkış yapacağı, hangi harici sistemlere ihtiyaç duyacakları gibi hususlar merak konusu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törenin ardından geminin uçuş güvertesinde yer alan Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA önünde değerlendirmelerde bulundu.

"Büyük bir kuvvet çarpanına ülkemiz kavuşmuş olacak"

Ülkemizin milli savunma sanayi sanayisi açısından tarihi bir ana şahit olduk. Mavi vatanın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit olduk. Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz, SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. SİHA'ların bu kadar etkili olabileceğini dünya görmeden, ülkemiz terörle mücadele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun kurucu rolünü, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi TCG Anadolu gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına ülkemiz kavuşmuş olacak.

"Dünya muharebe tarihinde devrim"

Bu hava araçları TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bu alanda hayatını vakfetmiş, dönüşüme şahit olmuş ve bu teknolojide de üzerinde çalışmış bir mühendis olarak insansız savaş uçaklarımızın ve insansız hava araçlarımızın TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerle görev yapması muharebe tarihinde yan yana getirilecek kuvvet çarpanlarıyla birlikte devrim olacağını değerlendiriyorum."

"Kemankeş'i Teknofest'te tanıtacağız"

Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız. Bu sistemi Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif, TB3'ten atılabilecek, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor. Bunlar yeni çağın dijital, akıllı mühimmatları. Türkiye, konvansiyonel akıllı mühimmatlarda da çok yol ilerledi. Neredeyse tüm mühimmat tiplerini üretiyor. Hepsini hem Bayraktar TB3'te hem Kızılelma'da görebileceğiz. Hatta Kızılelma ve Akıncı, bugün F16'nın, insansız savaş uçaklarının taşıdığı tüm mühimmatları taşıyabiliyor.

Temsili


#Kemankeş
#TCG Anadolu
#Selçuk Bayraktar
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