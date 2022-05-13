Ekonomi TCMBdeki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB'deki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
TCMBdeki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Değişiklik kapsamında mukaveleye, "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz." maddesi eklendi.

TCMB Esas Mukavelesi'ndeki bu değişiklik, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kapsamında 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Bugünkü Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu yasa, TCMB Esas Mukavelesi'ne işlenmiş oldu.

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