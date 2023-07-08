TCMB'den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Depremzedelerin ev ve iş yerlerini yerinde inşa edebilmeleri için hibe ve 10 yıl vadeli faizsiz kredi verilecek. Hibe rakamı konutlar için 500 bin, dükkânlar için 250 bin lira olacak. Konutlar için 500-800 bin lira, dükkânlar için ise 250-500 bin lira arasında kredi verilecek. Başvurular 17 Temmuz’da başlayacak.