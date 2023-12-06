TEI Anadolu'da sanayicilerin kurulu gücünden yararlanacak: Milli uçak motorunun sesi yakın zamanda duyulacak

"İlerisi için kapasite artırımı, yeni işler, yeni ortaklar, kimlerde ne yetenekler var bunu görüyoruz. Memleketimizin var olan öz kaynaklarını ilave para harcamadan, yatırım yapmadan daha yüksek ürüne ve kapasiteye dönüştürmek çok önemli. Bu aynı zamanda sanayicilerimiz için ek bir gelir, bizim için ayrıca makine parkı kurup yatırım yapmadan kapasite artışı demek. TEI, yeni yeni artık kapasitesini tekrar zorlar noktaya geldi. Yeni yatırımlar söz konusu. Sanayicimizde var olan altyapıları inceleyip onların kapasitelerini bizim networkümüze dahil etmek yoluna gidiyoruz. Denizli'de olma sebebimiz ilave kapasite arayışımız. Bizim bir kapasitemiz var zaten üretiyoruz. Ama ben mesela haftada bir motor üretebiliyorsam bu karmaşıklıkta bunu ikiye üçe çıkarmam gerekecek. Bunları yeni yatırım, yeni makine tezgah parkı, özel sistemler kurmak yerine sanayicilerimizden faydalanabiliriz. Buradaki sanayicilerimizin altyapısını kullanmak istiyoruz. Hem onlar kazanacaklar hem biz kazanacağız hem Türkiye kazanacak."