Teknoloji şirketi olma hedefine çok yakınız

Vestel’in yeni CEO’su Ergün Güler, görevine tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin’de başladı. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Güler, Vestel’i teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarını hatırlatıp “Vestel, bugün geldiği noktada teknoloji şirketi olma hedefine çok yaklaşmış bir durumda” dedi.

BAŞTA OTOMOTİV VAR

Güler, beyaz eşya ve TV üretimi gibi konvansiyonel alanlardaki yatırımlarını devam ettireceklerini belirterek “ Ancak dünyamız değişiyor. Bu değişime ayak uydurmanın ötesinde, şirketler ve ülkelere boyut değiştirtecek ve sıçrayarak alanlara odaklanacağız. Bunların başında otomotiv ekosistemi geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğinde önemli mesafeler kat ettik. Otomotive ek olarak batarya çözümlerimizle mobilite, yazılım gücümüzle de akıllı yaşamın geleceğinde önemli bir rol üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Şirketin yeni dönem vizyonu hakkında Güler şunları söyledi:

MARKA DEĞERİ YÜKSELECEK

“Belirlediğimiz odak alanları donanım, tasarım, yazılım ve marka. Geçen yıl Brand Finance’ın Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nda 7 basamak birden yükselip ilk 5’e girmiştik. Bu yıl listedeki yerimizi 3’e taşıdık. 4 yıl önce yaklaşık 200 milyon dolar olan marka değerimiz bugün 927 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz, bu rakamı 2 milyar dolara ulaştırarak Türkiye’nin en değerli markası olmak.”

Tasarruf rekorları kırıyoruz

Güler, Vestel’in Avrupa’daki üç büyük TV üreticisinden biri, beyaz eşyada ise ilk 5’in içinde olduğunu kaydetti. Manisa’daki Vestel City’de üretilen teknolojinin dünyanın 160’tan fazla ülkesine ihraç edildiğini belirten Güler, “Ürünlerimiz daha az enerji ve su harcayan, tüketiciye tasarruf sağlarken dünya kaynaklarını koruyan, hatta bu konuda bağımsız otoritelerce ‘rekortmen’ olarak sınıflandırılan ürünler” diye konuştu.







